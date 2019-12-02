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2 грудня • оновлено в 21:54
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"На велосипеді від президента Естонії": нове відео із захеканим Зеленським розсмішило мережу

4.2т
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Нове відеозвернення президента України Володимира Зеленського стало приводом для жартів у мережі.

Зокрема, журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на те, що ролик український лідер записав, займаючись на біговій доріжці в спортзалі (щоб подивитися запис, поскрольте новину вниз).

"Президент чомусь вважає, що під час запису відеозвернень йому неодмінно має бути складно і люди повинні це бачити", – вважає Ткач.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

Він жартома запропонував кілька нових ідей і локацій для наступних звернень президента:

  • на скелі;

  • рубаючи дрова;

  • у переході метро "Палац спорту – Льва Толстого" в годину пік;

  • закриваючи консервацію;

  • відкриваючи консервацію;

  • на касі в McDonald's на Вокзальній.

У коментарях до посту користувачі запропонували свої варіанти нового відео. "У Житомирі", "Не в Житомирі, а в Смілі – для повноти експерименту", "У маршрутці", "На газелі від Кривого Рогу до Кропивницького", "Під час натирання на тертці цибулі", "Верхи на велосипеді-подаруноку від президента Естонії", – пишуть у мережі.

"Може, це для прикладу здорового способу життя?" – зазначив один із користувачів.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

  • У понеділок, 2 грудня, пресслужба Зеленського опублікувала нове відеозвернення президента до українців.

  • Політик під час тренування в спортзалі підвів підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

  • Це уже четвертий ролик із циклу інтерв'ю "Відверто з президентом".

  • У третьому своєму відеозвіті Зеленський пройшовся вулицями Києва та розповів, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

  • У другому випуску інтерв'ю Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів.

  • Перше відео "Відверто з президентом" Зеленський записав за кермом нового автомобіля Tesla.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Володимир Зеленський Михайло Ткач
Місце
Україна
Теги
політика видео соцмережі
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Коментарі
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
не завидуйте)))))
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тимчук нина
тимчук нина
Свичкаренко Игорь, Чему? Мне как-то все равно , чем государственные мужи занимаются в свое свободное время, главное, чтобы их увлечения были пристойными.И никакие их хобби меня не умиляют, а излишние навязывание их особ даже раздражают. Я по прежнему парохобот, и если бы его так теражировали . меня бы тоже это раздражало.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
на белом блестящем унитазе!
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Воронов Сергей, уже было - Трамп ))))
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