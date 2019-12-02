"На велосипеді від президента Естонії": нове відео із захеканим Зеленським розсмішило мережу

Нове відеозвернення президента України Володимира Зеленського стало приводом для жартів у мережі.

Зокрема, журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на те, що ролик український лідер записав, займаючись на біговій доріжці в спортзалі (щоб подивитися запис, поскрольте новину вниз).

"Президент чомусь вважає, що під час запису відеозвернень йому неодмінно має бути складно і люди повинні це бачити", – вважає Ткач.

Володимир Зеленський Скрін відео

Він жартома запропонував кілька нових ідей і локацій для наступних звернень президента:

на скелі;

рубаючи дрова;

у переході метро "Палац спорту – Льва Толстого" в годину пік;

закриваючи консервацію;

відкриваючи консервацію;

на касі в McDonald's на Вокзальній.

У коментарях до посту користувачі запропонували свої варіанти нового відео. "У Житомирі", "Не в Житомирі, а в Смілі – для повноти експерименту", "У маршрутці", "На газелі від Кривого Рогу до Кропивницького", "Під час натирання на тертці цибулі", "Верхи на велосипеді-подаруноку від президента Естонії", – пишуть у мережі.

"Може, це для прикладу здорового способу життя?" – зазначив один із користувачів.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

У понеділок, 2 грудня, пресслужба Зеленського опублікувала нове відеозвернення президента до українців.

Політик під час тренування в спортзалі підвів підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

Це уже четвертий ролик із циклу інтерв'ю "Відверто з президентом".

У третьому своєму відеозвіті Зеленський пройшовся вулицями Києва та розповів, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

У другому випуску інтерв'ю Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів.

Перше відео "Відверто з президентом" Зеленський записав за кермом нового автомобіля Tesla.

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