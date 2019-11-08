"Нова війна": Казарін назвав умову перемоги України над Росією

Україна почне вигравати у війні з Росією тоді, коли більшість її громадян усвідомить, що агресія, яка почалася у 2014 році, – не є несподіванкою. Адже окупанти не припиняють війну проти нашої країни вже протягом декількох століть.

Таку думку в статті для LIGA.net озвучив український журналіст Павло Казарін. За його словами, найяскравішою ілюстрацією нерозуміння того, що відбувається, суспільством є один відомий анекдот. Нижче наводимо його текст без змін.

Туристи знаходять у Карпатах старий схрон, із нього виповзає сторічний дід із машинґвером:

- Cлава Ісу. Ну, які новини?

- Та війна, діду.

- Із ким воюємо?

- З Москвою.

- А де саме воюємо?

- На Донбасі.

- Ну що... Нормально хлопці просунулися...

"Вважається, що анекдот стає смішним за рахунок несподіваної смислової розв'язки в кінці. І якщо ця кінцівка здається нам смішною, то в історії для нас погані новини. Тому що "несподівану смислову розв'язку" тут знайде той, для кого 2014 рік став несподіванкою", – пише Казарін.

Він зазначив, що для носія радянської пам'яті війна України з Росією нелогічна і неможлива, для вимушених переселенців російське вторгнення – це удар у спину і зрада, а для столичного аполітичного жителя все, що відбувається, – це вивих, який повинен бути виправлений. Закономірною ця трагедія, за словами Казаріна, може бути тільки для діда з анекдоту. Адже він розуміє, що це все та ж війна, все з тим же супротивником, з тих же самих мотивів, але вже на іншому кінці країни.

Як приклад для України, яка стала заручником власної пам'яті, журналіст навів досвід Польщі. Адже там період із 1991 по 2014 рік сприймали як раптовий історичний перепочинок, за час якого потрібно встигнути мобілізуватися, провести реформи і підготувати систему оборони.

Перемога над Росією "Аргумент"

"Тому що нормативна Росія для них – це імперія, зосереджена на поглинаннях і розширенні. І потрібно бути готовим до того, що її "відлиги" завжди бувають короткостроковими. А Україна була впевнена у зворотньому. Сприймала ослаблену Росію як нову норму. Вважала, що епоха імперії пішла в небуття. І тому ті два десятиліття, які у неї були, – були витрачені даремно", – пояснив Казарін.

Разом із тим, переконаний він, події останніх шести років можуть стати для українців гарним щепленням, якщо вони зуміють їх правильно оцінити.

"Поки ми вважаємо все, що відбувається, історичним вивихом – ми програємо. Поки ми вважаємо, ніби є простір для компромісу, – ми програємо. Поки ми говоримо, що у війні винна "войовнича меншість", – ми програємо", – попередив журналіст.

"Вигравати ми почнемо лише в той момент, коли побачимо все, що відбувається, очима того самого діда з анекдоту. Для якого новина про війну з Росією новиною не була. Для якого нова війна – це лише продовження його власної. Тієї самої, що почалася задовго до 2014 року. І тоді ми зможемо зрозуміти його оптимізм. Тому що якщо поглянути на карту країни, то за 60 років хлопці дійсно гарно просунулися", – оптимістично підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв справив фурор у мережі сильним постом про війну в Україні. Він нагадав, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя в постійній війні проти Росії.

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