Нова радниця Кулеби вела сторінку "Вконтакте": її неочікувано підтримали в мережі

Нова радниця міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Вікторія Рясна до середини 2018 року вела сторінку в російській мережі "Вконтакте".

Про це повідомила журналістка Любов Величко у Facebook. Вона оприлюднила скриншот із відповідної сторінки Рясної та поцікавилася в читачів, чи досить у неї моральних якостей, щоб працювати в Міністерстві закордонних справ.

"Знайомтесь – Вікторія Рясна, радниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із питань "публічної дипломатії". Я не знайшла сторінку Вікторії у Фейсбуці, зате до середини 2018 року вона активно вела сторінку Вконтакте", – написала Величко.

За її словами, в МЗС пояснили, що на той момент дівчина ще не працювала в команді Кулеби.

Вікторія Рясна Facebook Міністерство закордонних справ України/MFA of Ukraine

Сама Рясна в коментарі журналістам запевнила, що є патріоткою України.

"Друзі, а як ви вважаєте, чи може працювати в штаті Міністерства закордонних справ людина, яка ігнорувала закон про заборону використання російських соцмереж? Чи я занадто сильно чіпляюся до моральних якостей дипломатичної тусовки?" – поцікавилася журналістка.

Сторінка Рясної Вконтакте Facebook Liubov Velychko

Повідомлення Величко у соцмережі Facebook Liubov Velychko

У коментарях під постом багато користувачів неочікувано підтримали радницю Кулеби.

"1. В нас була і є заборона на економічну співпрацю з цими мережами. А не на користування.

2. У мене також були закинуті сторінки в Однокласника та ВК. Тільки я не пам’ятаю навіть паролів, щоб їх видалити, й не заходжу туди з 2014 року. І що?" – написала Тетяна Попова.

"Нема такого закону, не придумуйте", – заявив Олексій Романов.

"Сам факт сторінки у ВК – таке собі. Якби вона там репостила сєпарські пабліки, постила фото з Криму, не знаю, репостила умовного Пєскова. А так, ну сторінка у ВК. Законом мати сторінки у Вконтактіку не заборонено (і це була б повне жахіття)", – наголосив Стас Козлюк.

"От я журналіст, я користувався і користуватимуся всіма ресурсами, аби отримати доступ до інформації. Наприклад, розслідування проводжу. І свого часу саме у ВК знайшов фотодокази, як чиновник із майбутньої окупованої території переметнувся на підконтрольну. І, наприклад, завтра пішов би працювати в МЗС. Все, мене з'їли б, бо репутація не така?" – поцікавився Михайло Глуховський.

Коментар до посту журналістки Facebook Liubov Velychko

Коментар до посту журналістки Facebook Liubov Velychko

Коментар до посту журналістки Facebook Liubov Velychko

Коментар до посту журналістки Facebook Liubov Velychko

Було багато й таких, хто став на бік журналістки.

Іван Лотоцький: "Знать пише закони для пересічних, а не для того, щоб самим їх дотримуватися".

Валентина Афанасьєва: "Принципові люди сами пішли з тої мережі, ще до заборони. А кому "какая разніца" – тим "какая разница" і цим усе сказано".

Mykhailo Petelytskyy: "А статус радника міністра МЗС у 25 років вас не дивує?"

Коментар на підтримку Величко Facebook Liubov Velychko

Коментар на підтримку Величко Facebook Liubov Velychko

Коментар на підтримку Величко Facebook Liubov Velychko

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