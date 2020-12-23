Нова радниця Кулеби вела сторінку "Вконтакте": її неочікувано підтримали в мережі

Нова радниця міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Вікторія Рясна до середини 2018 року вела сторінку в російській мережі "Вконтакте".

Про це повідомила журналістка Любов Величко у Facebook. Вона оприлюднила скриншот із відповідної сторінки Рясної та поцікавилася в читачів, чи досить у неї моральних якостей, щоб працювати в Міністерстві закордонних справ.

"Знайомтесь – Вікторія Рясна, радниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із питань "публічної дипломатії". Я не знайшла сторінку Вікторії у Фейсбуці, зате до середини 2018 року вона активно вела сторінку Вконтакте", – написала Величко.

За її словами, в МЗС пояснили, що на той момент дівчина ще не працювала в команді Кулеби.

Сама Рясна в коментарі журналістам запевнила, що є патріоткою України.

"Друзі, а як ви вважаєте, чи може працювати в штаті Міністерства закордонних справ людина, яка ігнорувала закон про заборону використання російських соцмереж? Чи я занадто сильно чіпляюся до моральних якостей дипломатичної тусовки?" – поцікавилася журналістка.

У коментарях під постом багато користувачів неочікувано підтримали радницю Кулеби.

"1. В нас була і є заборона на економічну співпрацю з цими мережами. А не на користування.

2. У мене також були закинуті сторінки в Однокласника та ВК. Тільки я не пам’ятаю навіть паролів, щоб їх видалити, й не заходжу туди з 2014 року. І що?" – написала Тетяна Попова.

"Нема такого закону, не придумуйте", – заявив Олексій Романов.

"Сам факт сторінки у ВК – таке собі. Якби вона там репостила сєпарські пабліки, постила фото з Криму, не знаю, репостила умовного Пєскова. А так, ну сторінка у ВК. Законом мати сторінки у Вконтактіку не заборонено (і це була б повне жахіття)", – наголосив Стас Козлюк.

"От я журналіст, я користувався і користуватимуся всіма ресурсами, аби отримати доступ до інформації. Наприклад, розслідування проводжу. І свого часу саме у ВК знайшов фотодокази, як чиновник із майбутньої окупованої території переметнувся на підконтрольну. І, наприклад, завтра пішов би працювати в МЗС. Все, мене з'їли б, бо репутація не така?" – поцікавився Михайло Глуховський.

Було багато й таких, хто став на бік журналістки.

Іван Лотоцький: "Знать пише закони для пересічних, а не для того, щоб самим їх дотримуватися".

Валентина Афанасьєва: "Принципові люди сами пішли з тої мережі, ще до заборони. А кому "какая разніца" – тим "какая разница" і цим усе сказано".

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