Нова перемога: на Хмельниччині священик МП разом із парафіянами перейшли у ПЦУ

У Хмельницькій області священик Московського патріархату Богдан Масний разом зі своїми парафіянами перейшли у Православну церкву України.
Про це на своїй сторінці в Facebook розповів митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота. За його словами, приєднатися до ПЦУ вирішили парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Кунів.
До цього приходу також приписані села Кам'янка, Антонівка і Долочче.
УНН
Також до ПЦУ приєдналася релігійна громада Свято-Михайлівського храму у селі Велика Радогощ, до якої приписані також села Мала Радогощ і Закриничне.
В обох парафіях настоятелем залишається Богдан Масний.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату.
9 січня всі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору.
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