Нова перемога: на Хмельниччині священик МП разом із парафіянами перейшли у ПЦУ

У Хмельницькій області священик Московського патріархату Богдан Масний разом зі своїми парафіянами перейшли у Православну церкву України.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота. За його словами, приєднатися до ПЦУ вирішили парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Кунів.

До цього приходу також приписані села Кам'янка, Антонівка і Долочче.

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УНН

Також до ПЦУ приєдналася релігійна громада Свято-Михайлівського храму у селі Велика Радогощ, до якої приписані також села Мала Радогощ і Закриничне.

В обох парафіях настоятелем залишається Богдан Масний.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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