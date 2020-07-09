Нова українська крилата ракета "Нептун" спричинила галас в Росії, – волонтер
Протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун", яку розробляють в Україні, цілком спроможна захистити берегові кордони у випадку російської агресії на Чорному морі або з боку анексованого Криму і вже викликала чималий галас в Росії.
Про це OBOZREVATEL сказав відомий волонтер Мирослав Гай, коментуючи публікацію в американському журналі Forbes, що українські протикорабельні ракети несуть справжню загрозу російському флоту.
"Нептун" може вражати декілька цілей одночасно, це дуже ефективна зброя. Якщо у нас буде декілька дивізіонів, вони значно розширять боєздатність України, зокрема, в захисті берегової лінії, в тому числі від морських загроз з боку Росії. Торік під час випробувань ракета пролетіла 225 км по складній траєкторії, з пониженням висот і влучила в ціль", – нагадав він.
Нові українські крилаті ракети вже встигли розкритикувати в Росії. Професор Академії військових наук РФ Сергій Горбачов запевнив, що Україна сильно перебільшує ефективність нової ракети, її легко збити, тому за сучасними мірками їх можна вважати застарілою.
"Росія вже кілька тижнів проводить інформаційні операції проти України. Волонтери та військовослужбовці нещодавно із безпілотників розкидали над Донецьком і Луганськом листівки. В Росії була істерика, вони запевняли, що наші безпілотники не могли пройти їхню ПВО. А тут Україна заявляє про новітні комплекси "Нептун". Можна тільки уявити, які емоції в російському керівництві", – припустив Гай.
Разом з тим командувач Військово-морських сил України Олексій Неіжпапа в недавньому інтерв'ю не виключив військової агресії з боку окупованого Криму і нагадав, що дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя.
"Україна посилює свої позиції на морі. Моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Маємо зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. А ми не чекали, коли він прийде до нас", – уточнив він.
Крилата ракета Р-360 "Нептун" призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн, має дозвукову швидкість (900 км/год). Дальність польоту — до 280 км. Розробники конструкторського бюро "Луч" запевняють, що ці керовані ракети "практично непомітні для ворожих радарів".
Як повідомляв OBOZREVATEL, американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в анексованому Криму, Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу - хороша можливість для глави РФ Володимира Путіна.