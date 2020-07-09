Нова українська крилата ракета "Нептун" спричинила галас в Росії, – волонтер

Протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун", яку розробляють в Україні, цілком спроможна захистити берегові кордони у випадку російської агресії на Чорному морі або з боку анексованого Криму і вже викликала чималий галас в Росії.

Про це OBOZREVATEL сказав відомий волонтер Мирослав Гай, коментуючи публікацію в американському журналі Forbes, що українські протикорабельні ракети несуть справжню загрозу російському флоту.

"Нептун" може вражати декілька цілей одночасно, це дуже ефективна зброя. Якщо у нас буде декілька дивізіонів, вони значно розширять боєздатність України, зокрема, в захисті берегової лінії, в тому числі від морських загроз з боку Росії. Торік під час випробувань ракета пролетіла 225 км по складній траєкторії, з пониженням висот і влучила в ціль", – нагадав він.

Нові українські крилаті ракети вже встигли розкритикувати в Росії. Професор Академії військових наук РФ Сергій Горбачов запевнив, що Україна сильно перебільшує ефективність нової ракети, її легко збити, тому за сучасними мірками їх можна вважати застарілою.

Протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун" на випробуваннях glas

"Росія вже кілька тижнів проводить інформаційні операції проти України. Волонтери та військовослужбовці нещодавно із безпілотників розкидали над Донецьком і Луганськом листівки. В Росії була істерика, вони запевняли, що наші безпілотники не могли пройти їхню ПВО. А тут Україна заявляє про новітні комплекси "Нептун". Можна тільки уявити, які емоції в російському керівництві", – припустив Гай.

Разом з тим командувач Військово-морських сил України Олексій Неіжпапа в недавньому інтерв'ю не виключив військової агресії з боку окупованого Криму і нагадав, що дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя.

"Україна посилює свої позиції на морі. Моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Маємо зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. А ми не чекали, коли він прийде до нас", – уточнив він.

Крилата ракета Р-360 "Нептун" призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн, має дозвукову швидкість (900 км/год). Дальність польоту — до 280 км. Розробники конструкторського бюро "Луч" запевняють, що ці керовані ракети "практично непомітні для ворожих радарів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в анексованому Криму, Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу - хороша можливість для глави РФ Володимира Путіна.