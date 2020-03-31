Нова хвиля коронавірусу накриє Україну через 2-3 тижні – медик

В Івано-Франківську попередили, що можливо через 2-3 тижні буде нова хвиля поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я міста Марія Бойко, передає "Галка".

"Основний момент, який свідчить про те, що буде нова хвиля – це масове повернення людей з-за кордону. Вона може проявитися вже через 2-3 тижні, тому дуже важливо, щоб всі, хто повернувся, були на самоізоляції", – розповіла вона.

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Також Бойко повідомила про ситуацію з вірусом в області.

"В області офіційно зареєстровано 16 осіб, хворих COVID-19. На жаль, померла одна жінка з Івано-Франківська і одна з Чукалівки. Практично всі області України вражені коронавірусом. На відміну, від Італії або Іспанії, де багато загиблих старшого віку, у нас люди від 60 років не так часто звертаються, вони настрашені. Добре, що вони вже менше виходять з дому, але ми можемо пізно дізнаватися про втрати", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську після експрес-тестування в лікарнях було виявлено 57 осіб з коронавірусів.

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