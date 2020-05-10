Носити маски в метро та іншому транспорті України доведеться два роки — лікар

Україна готова до запуску метро після закінчення карантину 22 травня. Однак маски в громадському транспорті потрібно буде носити ще два роки.

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Про це заявила лікар-вірусолог Алла Мироненко в ефірі "Україна 24". За її словами, українці повинні їздити в засобах захисту та думати про своїх рукИ, поки у нас не буде прошарку з імунітетом.

"Можна буде визначити пік, коли епідемія закінчиться, тобто ретроспективно. Коли вона є під час росту, незрозуміло – вона припинена, стабілізується або піде на спад. В умовах карантину може гострого піку і не бути, але в карантині вічно не можна жити.

Носити маски транспорті доведеться два роки

Нам доведеться ще два роки жити в місцях загального користування в масках, їздити в масках і думати про свої руки, поки у нас не буде прошарку з імунітетом. Це не означає, що не можна запускати метро, але потрібно, щоб стежили за дотриманням заходів безпеки", – розповіла лікар.

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