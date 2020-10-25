Дзвоню товаришеві у якого вже другий тиждень двостороннє запалення легенів.

- Як ти себе почуваєш?

- Температура 37.8 і кашель. Але головне, що кисень у мене супер.

- Супер - це скільки?

- Ну ти говорив повинен бути 97-99, а у мене другий тиждень стабільно 101, 103, 105. Вчора, так взагалі 120 був.

- Вася, які бл * дь 103 ?! Які бл * дь 120? Ти взагалі де і що міряєш? Ти розумієш, що сатурація - це показник у відсотках. У тебе що 120%?

- Ну так. Ти що вважаєш я зовсім дурень. Я тебе зараз навіть фото вишлю.

Надсилає фото.

- Вася, бл * дь! Ти два тижні міряєш сатурацию, а дивишся на пульс. Пульс у тебе таки 103, а ось кисень 89.

Немає слів.

На восьмому місяці боротьби з коронавірусів, доросла людина, яка активно користується інтернетом і соцмережами з двостороннім запаленням легенів, два тижні зараховує свій підвищений пульс як свій показник сатурації.

І це не в глушині, не в забитої селі - це в Києві.

Мало вже закликати носити маски та мити руки.

Потрібна масова роз'яснювальна робота.

Потрібно щодня в кінці вечірніх новин повторювати базові симптоми.

Потрібно літнім людям передавати пам'ятки і описувати чітку хронологію дій на випадок хвороби.

Ще пів року тому - ця історія про переплутав пульс з сатурацією зайшла б як жарт на ура. Але тепер - це викликає тільки здивування і шок.

Не забувайте про симптоми.

Не забивайте на себе.