Носити маски і мити руки вже мало: не забивайте на себе
Дзвоню товаришеві у якого вже другий тиждень двостороннє запалення легенів.
- Як ти себе почуваєш?
- Температура 37.8 і кашель. Але головне, що кисень у мене супер.
- Супер - це скільки?
- Ну ти говорив повинен бути 97-99, а у мене другий тиждень стабільно 101, 103, 105. Вчора, так взагалі 120 був.
- Вася, які бл * дь 103 ?! Які бл * дь 120? Ти взагалі де і що міряєш? Ти розумієш, що сатурація - це показник у відсотках. У тебе що 120%?
- Ну так. Ти що вважаєш я зовсім дурень. Я тебе зараз навіть фото вишлю.
Надсилає фото.
- Вася, бл * дь! Ти два тижні міряєш сатурацию, а дивишся на пульс. Пульс у тебе таки 103, а ось кисень 89.
Немає слів.
На восьмому місяці боротьби з коронавірусів, доросла людина, яка активно користується інтернетом і соцмережами з двостороннім запаленням легенів, два тижні зараховує свій підвищений пульс як свій показник сатурації.
І це не в глушині, не в забитої селі - це в Києві.
Мало вже закликати носити маски та мити руки.
Потрібна масова роз'яснювальна робота.
Потрібно щодня в кінці вечірніх новин повторювати базові симптоми.
Потрібно літнім людям передавати пам'ятки і описувати чітку хронологію дій на випадок хвороби.
Ще пів року тому - ця історія про переплутав пульс з сатурацією зайшла б як жарт на ура. Але тепер - це викликає тільки здивування і шок.
Не забувайте про симптоми.
Не забивайте на себе.
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