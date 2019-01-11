''Носіть із собою розписку'': в Україні спалахнув ажіотаж через нові правила сексу

Українці влаштували ажіотаж у мережі через поправки у Кримінальний кодекс щодо насильства і зґвалтування, які набули чинності. У народі їх назвали новими правилами сексу.

Люди перетворили новину про законодавчі нововведення у привід для масових жартів, якими вони активно діляться на Facebook і в Twitter.

"Отримав перше замовлення на написання секс-розписки", — із сарказмом написав у своєму статусі адвокат Денис Фетисов.

Крім того, в суспільстві вже придумали імпровізований документ, який нібито потрібно буде підписувати, перш ніж вступити з кимось у статевий зв'язок.

Дозвіл на секс, придуманий українцями Facebook Владислава Антонова

Ним поділився журналіст Владислав Антонов. "Роздрукуйте і носіть із собою ручки, плиз!" — прокоментував він кумедну народну творчість.

Користувачі мікроблогу Twitter також почали активно коментувати пікантну тему в жартівливій манері. "А це що ж, тепер замість: "Любий, у тебе є "захист"?", будуть питати: "Люба, у тебе дозвіл на секс із собою?", "Сьогодні набув чинності закон про секс. Відтепер письмовий дозвіл зніме ризики для чоловіка. Хотілося б уточнити, в законі є щось про абонемент на секс і про підпис нотаріуса?", "Терміново! Це важливо! Друзі, дайте посилання, де завантажити бланк документа "Дозвіл на секс", — пишуть українці у стьобних постах.

Секс Playbuzz

А це що ж тепер замість: "Дорогий, у тебе є" захист "?, будуть питати:" Дорога, у тебе дозвіл на секс з собою? "- в придуркуватих настрої - Kateryna Prymina (@PRymina) 11 січня 2019 р

Сьогодні вступив в дію закон про секс. Відтепер письмовий дозвіл зніме ризики для чоловіка. Хотілося б уточнити, в законі є щось про абонемент на секс і про підпис нотаріуса? - Бумі Рандер (@BumiRander) 11 січня 2019 р

Терміново! Це важливо! Друзі дайте посилання де скачати бланк документа "Дозвіл на секс" 🙈😆 - Андрій Дніпровський (@ Dneprovsky1977) 11 січня 2019 р

Водночас деякі користувачі мережі з обуренням поставилися до несерйозного ставлення співгромадян до нових законодавчих вимог, зазначивши, що згода на секс є цілком нормальною обов'язковою умовою у всіх цивілізованих країнах.

"Дратують передпубертатні жарти про дозвіл на секс. Прикиньте, щоб комусь щось всунути, треба уточнити, чи можна! Не знали?" — обурилася журналіст Анастасія Шкала.

"В Україні тепер потрібно буде отримувати дозвіл на секс. Ну, так. Як і в будь-якому іншому цивілізованому суспільстві, де поважають і дотримуються елементарні права людини", — висловила аналогічну думку одна з користувачок Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян заявив, що нові поправки у Кримінальний кодекс України щодо сексуального насильства нібито призведуть до того, що український народ повністю зникне. Він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні.

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