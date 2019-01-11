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''Носіть із собою розписку'': в Україні спалахнув ажіотаж через нові правила сексу

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Українці влаштували ажіотаж у мережі через поправки у Кримінальний кодекс щодо насильства і зґвалтування, які набули чинності. У народі їх назвали новими правилами сексу.

Люди перетворили новину про законодавчі нововведення у привід для масових жартів, якими вони активно діляться на Facebook і в Twitter.

"Отримав перше замовлення на написання секс-розписки", — із сарказмом написав у своєму статусі адвокат Денис Фетисов.

Крім того, в суспільстві вже придумали імпровізований документ, який нібито потрібно буде підписувати, перш ніж вступити з кимось у статевий зв'язок.

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Дозвіл на секс, придуманий українцями

Дозвіл на секс, придуманий українцями

Facebook Владислава Антонова

Ним поділився журналіст Владислав Антонов. "Роздрукуйте і носіть із собою ручки, плиз!" — прокоментував він кумедну народну творчість.

Користувачі мікроблогу Twitter також почали активно коментувати пікантну тему в жартівливій манері. "А це що ж, тепер замість: "Любий, у тебе є "захист"?", будуть питати: "Люба, у тебе дозвіл на секс із собою?", "Сьогодні набув чинності закон про секс. Відтепер письмовий дозвіл зніме ризики для чоловіка. Хотілося б уточнити, в законі є щось про абонемент на секс і про підпис нотаріуса?", "Терміново! Це важливо! Друзі, дайте посилання, де завантажити бланк документа "Дозвіл на секс", — пишуть українці у стьобних постах.

Секс

Секс

Playbuzz

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Водночас деякі користувачі мережі з обуренням поставилися до несерйозного ставлення співгромадян до нових законодавчих вимог, зазначивши, що згода на секс є цілком нормальною обов'язковою умовою у всіх цивілізованих країнах.

"Дратують передпубертатні жарти про дозвіл на секс. Прикиньте, щоб комусь щось всунути, треба уточнити, чи можна! Не знали?" — обурилася журналіст Анастасія Шкала.

''Носіть із собою розписку'': в Україні спалахнув ажіотаж через нові правила сексу

"В Україні тепер потрібно буде отримувати дозвіл на секс. Ну, так. Як і в будь-якому іншому цивілізованому суспільстві, де поважають і дотримуються елементарні права людини", — висловила аналогічну думку одна з користувачок Twitter.

''Носіть із собою розписку'': в Україні спалахнув ажіотаж через нові правила сексу

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян заявив, що нові поправки у Кримінальний кодекс України щодо сексуального насильства нібито призведуть до того, що український народ повністю зникне. Він розцінив їх як інструмент погіршення демографічної ситуації в Україні.

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Місце
Україна
Тег
Секс
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Неужели такие обоссанные пидорасы как Makc Махов, Риббентроп Молотов, Ильчук Андрей, ЕбашьРусню Андрей, или обвафленная сосалка Ильченко София будут требовать расписку, когда их будут иметь во все дыры?
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