У ВООЗ заявили, що носіння масок стане новою нормою
Повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії коронавірусу COVID-19 стане новою нормою життя.
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Таку думку в інтерв'ю ВВС висловив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань COVID-19 Девід Набарро. "Я впевнений, що якась форма особистого захисту стане нормою", – сказав він.
Це стане життєвою необхідністю, зазначив Набарро, адже поки що невідомо, коли буде винайдено вакцину від коронавірусу і як організм людини відреагує на лікування.
"Нам усім доведеться вчитися жити з новою реальністю", – заявив представник ВООЗ.
Насамперед, масками, за словами Набарро, повинні бути забезпечені медики, які лікують пацієнтів із коронавірусом, а також самі хворі. Однак, оскільки точна кількість носіїв вірусу поки не визначена, захист обличчя необхідний усім без винятку, вважає експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, створення вакцини від нового коронавірусу вимагає фінансування в сумі близько 100 мільйонів доларів, вважає доктор біологічних наук, професор Сергій Комісаренко.