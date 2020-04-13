Повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії коронавірусу COVID-19 стане новою нормою життя.

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Таку думку в інтерв'ю ВВС висловив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань COVID-19 Девід Набарро. "Я впевнений, що якась форма особистого захисту стане нормою", – сказав він.

Медична маска. Ілюстрація The Signal

Це стане життєвою необхідністю, зазначив Набарро, адже поки що невідомо, коли буде винайдено вакцину від коронавірусу і як організм людини відреагує на лікування.

"Нам усім доведеться вчитися жити з новою реальністю", – заявив представник ВООЗ.

Насамперед, масками, за словами Набарро, повинні бути забезпечені медики, які лікують пацієнтів із коронавірусом, а також самі хворі. Однак, оскільки точна кількість носіїв вірусу поки не визначена, захист обличчя необхідний усім без винятку, вважає експерт.

Девід Набарро Politicshome.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення вакцини від нового коронавірусу вимагає фінансування в сумі близько 100 мільйонів доларів, вважає доктор біологічних наук, професор Сергій Комісаренко.