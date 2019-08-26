Нормандський формат живий? Росія поставила умови Україні по Донбасу

Росія готова до переговорів в "нормандському форматі" тільки після того, як на Донбасі відбудеться розведення сил і військової техніки.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, саме ці кроки можуть привести до більш предметного обговорення нового саміту.

"Нормандський саміт можна обговорювати тільки після розведення сил і засобів на Донбасі", — заявив Лавров у понеділок, 26 серпня.

Також глава російського МЗС прокоментував ідею з можливим поверненням країни до складу G-7. Відзначимо, раніше ця ідея обговорювалася учасниками нинішнього саміту і активно просувалася президентом США Дональдом Трампом.

А за інформацією ЗМІ, можливе повернення Володимира Путіна за стіл переговорів спровокувало цілу конфлікт серед лідерів світової політики.

Сергій Лавров

Лавров же заявив, що Росія не планує звертатися до "Великій сімці" з будь-якими проханнями про повернення.

"Росія не має наміру звертатися до G7 про підключення до цього формату", — заявив міністр закордонних справ.

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, що Росія не відмовлялася від будь-яких форматів спілкування. "Повернення в G7 не самоціль для Росії. В той же час ми не відмовлялися від жодних форматів спілкування, а й нав'язувати свою участь нікому не збираємося", —заявив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина і Франція планують провести саміт в " нормандському форматі " по Україні в Парижі.

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