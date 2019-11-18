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18 листопада • оновлено в 15:44
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"Нормандська зустріч": Портников вказав на хитрість Путіна

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Саміт у "нормандському форматі", провести який так прагнуть лідери України, Франції та Німеччини, зовсім не потрібен четвертій країні-учасниці – Росії, зокрема її президенту Володимиру Путіну.

Таке переконання висловив журналіст Віталій Портников у своїй статті на "Еспресо". За його словами, ситуація довкола підготовки до "нормандської зустрічі" має безпрецедентний вигляд з дипломатичної точки зору.

"Представники президентів Франції, України, федеральної канцлерки Німеччини підтверджують узгоджену дату зустрічі в Парижі. І тільки в Кремлі то заявляють, що ніякої точної дати поки що немає, то підтверджують, що саміт відбудеться", – зауважив він.

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Зустріч у "нормандському форматі" запланована на 9 грудня у Парижі

Зустріч у "нормандському форматі" запланована на 9 грудня у Парижі

Портников підкреслив, що слова прессекретаря лідера РФ Дмитра Пєскова про підготовку до саміту насправді нічого не означають. Оскільки він справді може пройти або 9 грудня, або до кінця року, а може й узагалі не відбутися. Адже це лише констатація факту, кому саме потрібна ця зустріч.

"Вона потрібна Володимиру Зеленському, щоб продемонструвати своїм виборцям, що докладаються всі зусилля для досягнення миру. І потрібна Еммануелю Макрону – заради підтвердження претензій на роль європейського лідера. Меншою мірою потрібна Ангелі Меркель – хоча канцлерка і зацікавлена у тому, щоб "нормандський формат" призвів до миру, вона прекрасно розуміє, що саміт у Парижі його не наблизить. А Володимиру Путіну ця зустріч не потрібна. Від слова "взагалі", – вважає журналіст.

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Він зазначив, що російський президент не зацікавлений у мирі з Україною. Що ж стосується стабілізації відносин із Заходом, то зацікавлений – але аж ніяк не ціною відмови від українських земель.

"Путін не зацікавлений у мирі з Україною", – Віталій Портников

"Путін не зацікавлений у мирі з Україною", – Віталій Портников

"Та й узагалі ця стабілізація залежить не від результатів саміту в "нормандському форматі" і навіть не від припинення війни в Україні, а від результатів президентських виборів США і парламентських – у Німеччині. На відміну від Зеленського й Макрона, Путін вміє дивитися вперед – просто тому, що у нього ще дуже багато часу", – пояснює Портников.

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За його словами, глава країни-агресорки "вичавлює" із самої підготовки до саміту в "нормандському форматі" стільки, скільки може. Він підштовхує Зеленського до все нових поступок, розраховуючи на посилення конфронтації між главою України та громадянським суспільством. А також підштовхує Макрона до тиску на Зеленського й домагається вигідних для "Газпрому" голосувань у бундестазі.

"Самою поведінкою Путін немов би говорить – якщо вам потрібна ця зустріч, прогинайтеся, а я подивлюся, чи добре ви це робите. Своїми ж останніми маневрами він взагалі поставив партнерів у ідіотську ситуацію. Але це – не свідчення його сили. Це – свідчення нашої слабкості", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що саміт має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що "нормандська зустріч" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

  • 18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. Про підготовку Росії до нього заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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фил филька
фил филька
портников намного лучше чем сам путин знает что думает путин )) интересно только, а сам путин знает что портников думает за него лучше?))
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