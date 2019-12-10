Приречені на провал? Чого чекати від зустрічі Зеленського з Путіним щодо Донбасу

Україна та Росія погодили подальші дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі Володимир Зеленський та Володимир Путін домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування та проведення обміну за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Про місцеві вибори, імплементацію "формули Штайнмаєра" та особливий статус Донбасу теж поговорили і підписали спільне комюніке, в якому відображені основні домовленості лідерів країн "нормандського формату".

Чи перейшов Зеленський червоні лінії в домовленостях із Путіним, і яка доля очікує Донбас – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Сторони домовилися провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" до 31 грудня 2019.

Також, до кінця року на Донбасі має розпочатися стійке перемир'я і повне припинення вогню, за чим буде стежити спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Визначення нових трьох ділянок на лінії розмежування для продовження процесу розведення сил і засобів.

Продовження особливого статусу Донбасу на рік.

Імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Рішення щодо Донбасу

За підсумками переговорів у "нормандському форматі" Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін озвучили перед журналістами головні результати переговорів.

Зустріч "нормандської четвірки"

З короткострокового – повне припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Як уже заявила так звана омбудсменка "ДНР" Дарина Морозова, окупанти пропонують віддати 53 осіб з їхнього боку, в обмін на 88 із нашого. Хоча в Парижі Зеленський говорив про повернення 72 українців.

Зазначені умови сторони повинні виконати до 31 грудня 2019 року.

Далі сторони зобов'язалися відновити план щодо розмінування територій, на основі рішення Тристоронньої контактної групи стосовно протимінної діяльності від 3 березня 2016 року.

Також протягом 30 днів у рамках ТКГ будуть визначені нові пункти пропуску через лінію обмеження. До кінця березня 2020 року має відбутися розведення сил і засобів іще на трьох додаткових ділянках. На яких саме, поки невідомо.

Крім того, на рік буде продовжений закон про особливий статус. "Це тимчасовий закон. Нам легше зараз продовжити цей законопроєкт. А потім пізніше внести "формулу Штайнмаєра", побачивши кроки, ми наближаємося до деескалації", – заявив Зеленський.

Про те, що Україна зобов'язується до кінця 2019 року закріпити "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві, зокрема, і говорили за підсумками зустрічі. Всі зміни будуть внесені з урахуванням напрацювань Мінської контактної групи й узгоджені "нормандською четвіркою".

Зустріч "нормандської четвірки"

Зеленський і Путін також озвучили свої думки щодо найбільш суперечливих пунктів "мінських угод", а саме проведення виборів на окупованих територіях і відновлення контролю над кордоном з РФ із боку української влади.

Так, глава України чітко заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі тільки за українськими законами, без терористів і іноземних військ і при відновленні контролю над окупованими територіями.

Володимир Зеленський

При цьому у глави РФ кардинально інше бачення цього питання. Він заявив, що Україна не відновить контроль над кордоном доти, поки не проведе на Донбасі вибори. Крім того, Путін висунув Україні низку умов: особливий статус для Донбасу в Конституції, амністія для терористів "Л/ДНР" і збільшення кількості пунктів пропуску.

Втім, жодних конкретних домовленостей щодо зазначених тем не було. Найімовірніше, вони будуть обговорюватися на наступній зустрічі "нормандської четвірки", яка може відбутися вже через 4 місяці.

Ні капітуляції

Як відомо, після того, як українська сторона 1 жовтня підписала "формулу Штайнамаєра" на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи, по всій Україні почалися протести під гаслом "Ні капітуляції".

Остання акція пройшла напередодні проведення нормандського саміту, щоб нагадати Володимиру Зеленському та всій українській делегації про "червоні лінії" стосовно Донбасу, а саме про неможливість зміни європейського курсу України та федералізації держави. А також про шлях деокупації і повернення Криму.

Акція протесту під Офісом президента

За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі акція протесту під стінами Офісу президента повністю припинилася. Активісти заявили про те, що готові покинути Банкову, оскільки президент України не допустив здачі національних інтересів України.

У коментарі OBOZREVATEL один з організаторів "Руху опору капітуляції" Павло Білоус пояснив, що попередньо учасники акції не побачили будь-яких серйозних порушень їх вимог. Але експерти руху будуть аналізувати всі озвучені домовленості, і після зроблять заяву.

"Водночас ми не впевнені, що немає жодних закулісних домовленостей, ми будемо і далі стежити, стежити за тими законами, які будуть ухвалюватися найближчим часом у Верховній Раді, і відповідно будемо на це реагувати. Якщо ми побачимо загрозу, ми знову зберемося", – заявив він.

Водночас спікер "Національного корпусу" Роман Чернишов вважає, що Зеленський на саміті допустив дві головні помилки, погодившись на подальше відведення українських військ та імплементацію "формули Штайнмаєра".

"Дві тези, перше – це домовленість про подальше розведення військ, а по факту це відвід українських військ від своїх позицій. А друге – імплементація "формули Штайнмаєра". Ми виступаємо проти цього, адже вона передбачає відведення українських військ, легалізацію сепаратистських бойовиків під виглядом "народної міліції", або як вони назвуться, і закон про особливий статус Донбасу. Вважаю, що цей законопроєкт буде розглядатися вже на наступному пленарному тижні з 17 по 20 грудня. І останній пункт – це проведення виборів в ОРДЛО", – розповів активіст у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, "формула Штайнмаєра" – це повністю капітуляційна історія для України, а тому протести триватимуть.

"Безперечно, "Національний корпус" буде продовжувати акції протесту проти капітуляції, і не тільки в Києві, а й у всіх регіонах України", – заявив Чернишов.

Позицію "Нацкорпусу" підтримав ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай. У коментарі OBOZREVATEL офіцер назвав "зрадою" пункт прийнятого на саміті комюніке, в якому йдеться про імплементацію "формули Штайнмаєра" та амністію для бойовиків "Л/ДНР".

"Коли законопроєкт внесуть до парламенту, треба виводити людей. Треба виходити всім небайдужим. Треба провести переговори з парламентською опозицією. Вони повинні бути готові до бою, тому що їх пустять у Раду, а нас – ні", – сказав він.

Гай також допустив, що в разі необхідності активісти готові "закрити можливість взагалі комусь потрапити" у будівлю парламенту. "Але я не виключаю, що через масові протести вони можуть зібратися десь на дачі у Зеленського в полі і голосувати там методом рук. Тоді можна буде говорити про нелегітимність ухвалених рішень. Але це вже інша історія. А зараз ми повинні протистояти", – наголосив волонтер.

Однак не поспішати з "майданами" закликають у "Правому Секторі". Спікер політсили Артем Скоропадський вважає, що проблеми потрібно вирішувати у міру їх надходження.

"Поки заявлено, що жодних виборів на Донбасі не буде, значить заявлено. Не будемо наперед загадувати, ми бачимо, як усе швидко змінюється", – говорить він.

На питання, чи варто продовжувати акцію "Ні капітуляції" і виводити людей на вулицю, Скоропадський відповів OBOZREVATEL: "Ні, зараз немає необхідності".

Складнощі реалізації

Основною причиною, з якої низка домовленостей щодо Донбасу може бути невиконана, є небажання РФ виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Так, у коментарі OBOZREVATEL ексспікер Генштабу України Владислав Селезньов нагадав, що подібних заяв про загальне та довгограюче перемир'я звучало вже дуже багато.

"Просто нагадаю, коли укладалися мінські угоди в лютому 2015 року, було продекларовано припинення вогню з 00:01. Але в ту ж ніч почалися потужні обстріли наших позицій з боку окупантів. Тобто, перемир'я не тривало і декількох годин. І зараз надії на виконання домовленостей небагато", – вважає військовий експерт.

Що стосується розведення сил і засобів, то у Генштабу є 30 днів на визначення трьох ділянок на лінії розмежування, де має розпочатися процес. Як говорить Селезньов, це повинні бути гуманітарно важливі ділянки, тобто там, де є переходи, мости, там, де місцеві жителі змушені з певною періодичністю перетинати лінію розмежування через КПВВ.

Крім того, розведення військ буде вигідним і для України, вважає військовий експерт Святослав Стеценко: "Чим більша відстань між позиціями, тим краще для тієї сторони, яка обороняється. Україна поки не здатна здійснювати наступальні операції для звільнення окупованих земель. Тому ми зацікавлені, щоб лінія зіткнення була зафіксована, і щоб наші сили зазнавали якомога менше втрат. Чим більша відстань, тим краще ми зможемо контролювати зону перед собою. З військової точки зору це абсолютно правильно".

ЗСУ ATR

"Але чи буде втілена ця домовленість у життя, я дуже сумніваюся, тому що таких домовленостей було безліч, і жодна з них не була реалізована, через опір нашого ворога. Сподіватися, що РФ буде дотримуватися цих вимог, дуже важко", – підтримав думку ексспікера Генштабу Стеценко.

Військові експерти критично оцінюють підсумки зустрічі в "нормандському форматі", оскільки Україна вже має сумний досвід домовленостей із Росією.

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