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14 грудня • оновлено в 14:55
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"Нонсенс!" Відомий продюсер запропонував скасувати квоти на українську мову

3.6т
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Відомий продюсер Володимир Бебешко назвав "нонсенсом" квоти для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій і запропонував скасувати їх.

Як зазначив продюсер в ефірі ObozTV, квоти треба впроваджувати не на державну мову, а на мови національних меншин.

"Коли запровадили квоти на українську мову, я був проти. Ми живемо в державі Україна, де державна мова українська. Впроваджувати квоту на українську мову – нонсенс! Квоти треба було впроваджувати на мови людей, які проживають на території України – на англійську мову, російську , єврейську – яку завгодно", – заявив Бебешко.

"На українську мову не можна запроваджувати квоти. Це все одно, що в Росії впроваджувати квоти на російську мову. Людину, яка це запропонує, розстріляли б через 15 хвилин", – пояснив продюсер.

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На його думку, щодо мовних квот було неправильно поставлене питання: "Ми українську мову не чіпаємо, це державна мова, на неї не може не бути квот".

Бебешко зазначив, що іноземну продукцію з радіоефіру можна витіснити якісним продуктом українською мовою.

"Якщо ретельно вибирати і шукати хорошу музику, згодом буде нормально, можна буде взагалі квоти зняти. Я думаю, що за 10 років ситуація може змінитися, за умови, що ми будемо давати конкурентний якісний продукт", – додав він.

"Нонсенс!" Відомий продюсер запропонував скасувати квоти на українську мову

zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Квоти на українську музику
Особа
Володимир Бебешко
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова
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Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Тільки одне питання: що треба зробити аби з'явився "конкурентний якісний продукт" українською, або мовою національних меншин, окрім російської (доки йде війна - після завершення, будь ласка)?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
По сути, в Украине, как и положено в любой европейской цивилизованной стране должны работать радиостанции на языках ВСЕХ национальностей, проживающих в Украине. В противном случае Украина НИКОГДА не попадёт в европейскую семью народов.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сколько на Украине проживает носителей английского языка? И сколько русского? Как можно ставить на одну доску английский и русский на Украине?
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