"Нонсенс!" Відомий продюсер запропонував скасувати квоти на українську мову

Відомий продюсер Володимир Бебешко назвав "нонсенсом" квоти для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій і запропонував скасувати їх.

Як зазначив продюсер в ефірі ObozTV, квоти треба впроваджувати не на державну мову, а на мови національних меншин.

"Коли запровадили квоти на українську мову, я був проти. Ми живемо в державі Україна, де державна мова українська. Впроваджувати квоту на українську мову – нонсенс! Квоти треба було впроваджувати на мови людей, які проживають на території України – на англійську мову, російську , єврейську – яку завгодно", – заявив Бебешко.

"На українську мову не можна запроваджувати квоти. Це все одно, що в Росії впроваджувати квоти на російську мову. Людину, яка це запропонує, розстріляли б через 15 хвилин", – пояснив продюсер.

На його думку, щодо мовних квот було неправильно поставлене питання: "Ми українську мову не чіпаємо, це державна мова, на неї не може не бути квот".

Бебешко зазначив, що іноземну продукцію з радіоефіру можна витіснити якісним продуктом українською мовою.

"Якщо ретельно вибирати і шукати хорошу музику, згодом буде нормально, можна буде взагалі квоти зняти. Я думаю, що за 10 років ситуація може змінитися, за умови, що ми будемо давати конкурентний якісний продукт", – додав він.

zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про визнання закону про державну мову недійсним.

Раніше в команді президента Володимира Зеленського озвучували ідеї щодо скорочення мовних квот.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!