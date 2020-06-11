Лікарі падають з ніг, інфекційки переповнені: в Україні медики забили на сполох через нові правила

Марина Петік Суспільство 04:00, 11.06.2020

В інфекційних лікарнях України виник хаос після того, як туди почали відправляти всіх із підозрою на запалення легенів і невеликою температурою. Медичні установи заповнені, а лікарі падають з ніг.

Детальніше про ситуацію з COVID-19 у клініках читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Персонал ледь живий"

Уже кілька тижнів за новими правилами пацієнтів відразу везуть в інфекційку і вже там беруть аналіз на ПЛР, якщо отримують негативну відповідь – розподіляють по інших лікарнях.

Черга зі "швидких" в лікарню №4
Скрин відео

В результаті лікарі змушені по кілька днів чекати на результати тестів і тільки тоді перенаправляти до інших медзакладів.

"Жах і розпач. Закінчилося чергування, точніше не чергування, а виживання. Персонал ледве живий. Виснаження і апатія на обличчях. Останні два-три тижні просто гра на виживання як для медиків, так і для хворих. Тільки залізна витримка персоналу і масштаби лікарні рятують від колапсу всю систему надання допомоги у столиці. Олександрівська лікарня вже заповнена і третю добу не приймає хворих. Якщо 4-ка (лікарня №4 у Києві. – Авт.) не витримає, у Києві буде Італія", – описав ситуацію лікар КМКЛ №4 Ігор Дубровський, де розташоване інфекційне відділення.

Саме ця лікарня, друга після Олександрівської, приймає хворих на коронавірус.

За словами Дубровського, у Києві діє наказ, за яким кожен пацієнт з ознаками запалення легенів має бути госпіталізований тільки в інфекційний стаціонар. І не важливо, чи це коронавірус, чи тільки підозра на пневмонію.

В інфекційки привозять усіх

Таке рішення було ухвалене після того, як по всій країні почали масово закриватися лікарні чи неінфекційні відділення, куди потрапляли пацієнти з коронавірусом.

Тепер вирішили хворих сортувати і вибрали для них інфекційні відділення.

"Це призвело до безконтрольного завалювання інфекційного госпіталю. Підтверджених випадків коронавірусу дуже мало. Значна кількість пацієнтів – це хронічні, важкі, неходячі хворі з цілим букетом супутніх захворювань. Онкологія, стан після інсульту, набряки легенів, застійні пневмонії. Тепер це наші пацієнти в інфекційному стаціонарі. Що вони тут роблять? Чекають на результатів ПЛР. А потім переводяться в інші лікарні. На це йде доба чи дві", – пише Дубровський.

Пацієнти кілька днів чекають на результати тестів
УНН

В результаті біля інфекційних лікарень утворилися довгі черги зі "швидких".

Боліло серце – відвезли в інфекційну

"У моєї мами були проблеми з легенями через хворе серце. Але замість того, щоб відправити її в кардіологічне відділення, "швидка" відвезла її спочатку в інфекційку. Для мене це був шок, адже вона могла легко підхопити там коронавірус. Для неї це смертельно. І тільки через три дні, коли прийшли негативні результати ПЛР, її перевезли в іншу лікарню. Але хто дасть гарантію, що за ці дні, поки вона чекала на результати тестів, вона не заразилася?" – обурюється киянка Катерина Поліщук.

Ще одна мешканка Києва також розповіла, як днями потрапила в інфекційне відділення. "Сімейна лікарка сказала, що у мене підозра на пневмонію. І мене забрала "швидка". А через два дні прийшов результат тесту – ніякого коронавірусу у мене немає. Два дні лежала в одній палаті з жінкою, у якій також не виявили коронавірус. І нас перевезли в іншу лікарню. Тепер я думаю, чи не виявиться у мене COVID-19 після виписки?", – каже вона.

Інфекційні лікарні заповнені непрофільними пацієнтами
Українська правда

Робота за новими правилами

У Київській міській адміністрації пояснюють ситуацію із закриттям відділень.

"Пам'ятаєте історію з лікарнею №8? Медики обурювалися, що до них потрапляли пацієнти з коронавірусом. Хоча мали тільки з пневмонією. Вони страйкували, вимагали додаткової оплати. Також були проблеми з іншими відділеннями, де випадково опинялися люди з COVID-19. Після цього їх доводилося закривати на карантин. Тому було ухвалене таке рішення ", – пояснили OBOZREVATEL у департаменті охорони здоров'я в КМДА.

Там запевняють, що основні медзаклади з прийому пацієнтів із коронавірусом поки не переповнені. Судячи з даних КМДА, 10 червня в Олександрівській лікарні було зайнято 84% ліжок, в лікарні №4 – 38%, в №9 – 61%.

Востаннє на 100% інфекційне відділенні Олександрівської клініки заповнялося 6-8 травня.

Після того, як коронавірус не підтверджується, таких пацієнтів розвозять по лікарнях №5, 6 і 17 у столиці.

Facebook Євгена Ігоровича

Немає сил зняти костюм

Така ситуація із сортуванням хворих склалася не тільки у столиці, падають з ніг медики і в інших областях.

"У нас те ж саме. До інфекційних відділень привозять хворих із проблемами в галузі ендокринології, кардіології, онкохворих, тих, кому необхідна операція. І вже тут методом виключення за допомогою ПЛР перерозподіляємо їх по інших лікарнях. Тобто без тесту на коронавірус їх просто в інших лікарнях не приймуть. Наші лікарі й медсестри падають з ніг. Іноді просто немає сил зняти захисний костюм, ноги тремтять від утоми. Звісно, в таких умовах можуть бути помилки, коли лікар торкнеться маски, костюма і підхопить вірус", – розповідає медичка із Сумщини Марія В.

Лікарі скаржаться на втому
Українська правда

Лікарка з Харкова Олена Григоренко також зазначила, що в інфекційні відділення звозять всіх з найменшою підозрою на пневмонію або з температурою.

"Люди кілька днів чекають на результати ПЛР. У цей час не отримують нормального лікування. Медики вибиваються з сил, рук просто не вистачає. Ми ж не залізні. А що робитимуть, якщо інфекціоністи захворіють або не витримають навантаження і підуть? Хто тоді лікуватиме? Невже не можна розгорнути польові госпіталі або зробити більше стаціонарів, де б можна було проводити сортування пацієнтів?" – обурюється вона.

Медики вважають, що необхідно збільшувати кількість лікарень, куди б звозили всіх із підозрою на коронавірус, створювати ізолятори при лікарнях, виділяти поверхи лікарень. Інакше система може просто не витримати такого навантаження.

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