Ногами по голові: у Львові по-звірячому побили офіцера, який прийшов забрати призовника

У Львові побили офіцера військового комісаріату, який прийшов забрати призовника.

Як передає пресслужба військового комісаріату, інцидент стався в будинку №2 по вулиці Татарській.

"Під час оповіщення одного із призовників, який не з’являвся у військовий комісаріат, згідно чинного законодавства, військовослужбовцями військомату було вручено повістку громадянину, який мешкає на другому поверсі багатоповерхового будинку. На прохання призовника піти взяти особисті речі йому була надана така змога. В цей час призовник зателефонував своїм друзям поверхом вище.

Сусід, який спустився, будучи в стані алкогольного сп’яніння запропонував представникам військомату вийти для бесіди на вулицю. Під час руху сходами дана особа завдала офіцеру декілька ударів руками в голову. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу продовжив наносити удари ногами в голову. Згодом до бійки долучився колега з тієї самої квартири третього поверху", – сказано в повідомленні.

Коли офіцер вибрався на вулицю, в цей час поруч проїжджала машина патрульної поліції. Побачивши її, нападники втекли до квартири, продовжуючи погрожувати офіцеру вигуками з вікна.

"Особу одного із нападників попередньо встановлено. Військовослужбовець військомату звернувся із заявою у Галицький райвідділ поліції та у 8-му лікарню м.Львова де йому була надана медична допомога. Попередньо загрози життю та здоров’ю немає. Чим керувався нападник і які правові наслідки даного вчинку встановлюватиме поліція", – відзначається в повідомленні.

Призов в Україні, ілюстрація newsukraine.com.ua

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