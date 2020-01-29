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29 січня • оновлено в 12:56
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Нобелівський комітет записав Івана Франка в росіяни: розгорівся скандал

2.3т
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Видатного українського письменника Івана Франка, який був номінований на Нобелівську премію 1916 року, на сайті Нобелівського комітету назвали громадянином Росії.

На це звернув увагу директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що Франко ніколи не жив у Росії.

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"На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином... Російської Федерації. Саме так визначено країну, звідки родом був номінант, в базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році", – йдеться у повідомленні.

Тихолоз наголосив, що народився Франко в Австрійській імперії, що існувала у 1804-1867 рр., а помер в Австро-Угорській державі.

Нобелівський комітет записав Івана Франка в росіяни: розгорівся скандал

Іван Франко

Іван Франко

факти

У Російській імперії, а саме в підросійській Україні, він бував лише кілька разів, а також перебував у Львові під час російської окупації Першої світової війни.

"Однак ніколи, повторюю – ніколи – країною проживання Івана Франка не була Росія (в будь-яких політичних формах її існування). Зате протягом усього свого життя він був жителем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галичини і Лодомерії (тобто Галичини і Волині). Тому навіть за суто формальними критеріями країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не Russian Federation (RU) now Ukraine (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а скоріше Austria (AT) now Ukraine (UA)", – пояснив Тихолоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року президент Росії Володимир Путін під час пресконференції з французьким президентом Еммануелем Макрона заявив, що Ярослав Мудрий був "російським князем". Крім того, він згадав і його дочку Анну Ярославну, яка була королевою Франції, також запевняючи в її російському походженні.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Іван Франко
Місце
Україна
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Зато Иван Франко всегда называл себя русином. И считал слово "украинец" величайшим оскорблением.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Упоротые воришки. Основная цель что-то украсть, чтобы потом претендовать на еще большее, что связано с украденным.
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Петров Александр
Петров Александр
Виня Ксения, интересно, что надо Нобелевскому комитету или ты настолько упоротая, что в башке одна извилина, и та прямая. Ха-ха
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я бачив дивний сон. Немов з болот мoкшанських в Австро-Угорщину приперлись мocкалi. Й поперли все з-попiд фiльваркiв панських - вiд мешт Франка до роверiв голандських, риб у ставку й картоплi у землi… :)
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