Нобелівський комітет записав Івана Франка в росіяни: розгорівся скандал

Видатного українського письменника Івана Франка, який був номінований на Нобелівську премію 1916 року, на сайті Нобелівського комітету назвали громадянином Росії.

На це звернув увагу директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що Франко ніколи не жив у Росії.

"На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином... Російської Федерації. Саме так визначено країну, звідки родом був номінант, в базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році", – йдеться у повідомленні.

Тихолоз наголосив, що народився Франко в Австрійській імперії, що існувала у 1804-1867 рр., а помер в Австро-Угорській державі.

Іван Франко факти

У Російській імперії, а саме в підросійській Україні, він бував лише кілька разів, а також перебував у Львові під час російської окупації Першої світової війни.

"Однак ніколи, повторюю – ніколи – країною проживання Івана Франка не була Росія (в будь-яких політичних формах її існування). Зате протягом усього свого життя він був жителем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галичини і Лодомерії (тобто Галичини і Волині). Тому навіть за суто формальними критеріями країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не Russian Federation (RU) now Ukraine (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а скоріше Austria (AT) now Ukraine (UA)", – пояснив Тихолоз.

