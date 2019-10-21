Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 00:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Низькосортні пародії": Супрун жорстко пройшлася по "Кварталу 95" через Гонтареву

597 Читати матеріал російською

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала "Квартал 95" за жарти про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

У Facebook Супрун назвала гумор "кварталівців" низькосортним і розхвалила діяльність Гонтаревої, назвавши її видатним реформатором.

"Контент, який вони генерують, далекий від гумору, сарказму або дотепності. Дуже часто їхні номери схожі на низькосортні пародії замовного характеру, які не мають нічого спільного зі свободою слова і "здоровим" почуттям гумору", - вважає вона.

Новини
"Все полетить вниз": Гонтарева звинуватила "Квартал" у підриві економіки України

За словами Супрун, Нацбанк під керівництвом Гонтаревої "провів ряд значних реформ".

"Валерія Гонтарева почала системні зміни, вони були незручними для ряду впливових людей, які роками наживалися на українцях. Реформи при керівництві НБУ Гонтаревої зберегли в бюджеті країни величезні суми коштів..." - впевнена Супрун.

Супрун жорстко пройшлася по Кварталу 95

Супрун жорстко пройшлася по Кварталу 95

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектив студії "Квартал 95" після гучного скандалу пояснив свою позицію, підкресливши, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою, "навіть якщо це не подобається деяким політикам".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Уляна Супрун Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
От тупые,бляяяяя!В Крывом Рогу такой юмор катит,а тута-нит?Ну,тупые бля!Игарю Валеричу понравилося,а вам нет?Бля,вы тупые в натуре.Зё и Ленка в лодочках ржали даже на интронизации микадо в Джапонии и Беня потухал,а вам все не так!Тупые бляди!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel