"Низькосортні пародії": Супрун жорстко пройшлася по "Кварталу 95" через Гонтареву

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала "Квартал 95" за жарти про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

У Facebook Супрун назвала гумор "кварталівців" низькосортним і розхвалила діяльність Гонтаревої, назвавши її видатним реформатором.

"Контент, який вони генерують, далекий від гумору, сарказму або дотепності. Дуже часто їхні номери схожі на низькосортні пародії замовного характеру, які не мають нічого спільного зі свободою слова і "здоровим" почуттям гумору", - вважає вона.

За словами Супрун, Нацбанк під керівництвом Гонтаревої "провів ряд значних реформ".

"Валерія Гонтарева почала системні зміни, вони були незручними для ряду впливових людей, які роками наживалися на українцях. Реформи при керівництві НБУ Гонтаревої зберегли в бюджеті країни величезні суми коштів..." - впевнена Супрун.

Супрун жорстко пройшлася по Кварталу 95

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектив студії "Квартал 95" після гучного скандалу пояснив свою позицію, підкресливши, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою, "навіть якщо це не подобається деяким політикам".

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