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5 грудня • оновлено в 16:25
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"Низький уклін!" Порошенко зворушливо привітав із Днем волонтера

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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав із Міжнародним днем волонтера.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та виклав фото з відомим волонтером, засновником Волонтерського руху "Тризубдентал" Ігорем Ященком (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Політик побажав добра та миру усім українським волонтерам.

Петро Порошенко привітав із Міжнародним днем волонтера

Петро Порошенко привітав із Міжнародним днем волонтера

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"У Міжнародний день волонтера хочу привітати кожного, хто за покликом душі щоденно звершує великі і маленькі дива для тих, хто цього потребує. Низький уклін кожному, хто допомагав і допомагає українській армії, хто став надійним тилом для наших захисників.

Низький уклін тим, хто своєю жертовною працею демонструє активну громадянську позицію, любов до людей і до України", – написав Порошенко.

Петро Порошенко з Ігорем Ященком

Петро Порошенко з Ігорем Ященком

Facebook/Петро Порошенко

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко виступив на форумі "Солідарної Молоді" та закликав не бути байдужими.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Ну, Бухозавр всем дякует и кланяется.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Низкий поклон ? А он сможет ? Очень сомнительно ! Поэтому все его заявления - попытка хоть как-то сгладить своё воровство и выглядит это, прямо скажем, цинично.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На колени встань, сущность животное.Это ваше призвание нерабы.
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