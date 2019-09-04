"Жодної України не було": ізраїльський дипломат оскандалився заявою. Відео

Ізраїльський дипломат Цві Маген вибухнув скандальною заявою про те, що Україні в 1990-х роках нібито довелося створювати державність із нічого, вигадуюючи все, включно з мовою.

Таку позицію колишній посол в Україні і Росії озвучив в ефірі YouTube-каналу Iton TV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Україні довелося – нинішній, новій – довелося з нічого творити державу. До цього не було жодної України. Не було Незалежної як держави. Окремі складові були, але держави як такої, я маю на увазі інститути, політику, поведінку внутрішню, зовнішню. Це не державність, в України не було державності, їй довелося її вигадувати заново, включно з мовою", – висловився він.

В Ізраїлі оскандалились заявою про Україну Скріншот з відео

При цьому, дипломат заявив, що в Україні є багато прекрасного, зокрема її народ, проте країні істотно не пощастило з сусідами, які заважають її розвитку.

"Почали непогано. Почали розробляти й економіку, і політику, й освіту, і культуру, але не все просто. Тому Україна на цьому етапі перебуває в стані, умовно кажучи, розвитку і відстоювання своєї незалежності", – додав Маген.

Після цього він заявив, що в України "дуже великий потенціал" і якщо все піде "куди треба", то вона може розвинутися в одну з найпотужніших держав у Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецький політолог Олександр Рар, наближений до російських владних кіл, заявив, що Україні не світить членство в ЄС, оскільки вона нібито проґавила свій шанс.

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