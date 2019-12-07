Ніякого снігу: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У суботу, 7 грудня, майже на всій на території України встановиться суха і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +5 градусів.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Слід зазначити, що невеликі дощі обіцяють в західних областях країни.
Погода в Україні
У Києві в суботу також очікується суха і відносно тепла погода. Можливий слабкий південно-західний вітер. Температура повітря весь день буде коливатися в районі 1-3 градусів тепла, а ввечері впаде до -1 градуса.
Прогноз погоди на 7 грудня
Укргідрометцентр
В інших містах України встановиться наступна температура:
Ужгород – +2...+4;
Львів – +2...+4;
Івано – Франківськ – +3...+5;
Тернопіль – +2...+4;
Чернівці – +3...+5;
Хмельницький – +2...+4;
Луцьк – +3...+5
Рівне – +2...+4;
Житомир – +3...+5;
Вінниця – +2...+4;
Одеса – +6...+8;
Миколаїв – +7...+9;
Херсон – +6...+8;
Сімферополь – +6...+8;
Кропивницький – +3...+5;
Черкаси – +2...+4;
Чернігів – +2...+4;
Суми – +1...+3;
Полтава – +2...+4;
Дніпро – +3...+5;
Запоріжжя – +5...+7;
Донецьк – +3...+5;
Луганськ – +3...+5;
Харків – +3...+5;
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом всіх вихідних 7-8 грудня снігу в Україні чекати не варто.
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