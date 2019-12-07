Ніякого снігу: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У суботу, 7 грудня, майже на всій на території України встановиться суха і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +5 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Слід зазначити, що невеликі дощі обіцяють в західних областях країни.

Погода в Україні

У Києві в суботу також очікується суха і відносно тепла погода. Можливий слабкий південно-західний вітер. Температура повітря весь день буде коливатися в районі 1-3 градусів тепла, а ввечері впаде до -1 градуса.

Прогноз погоди на 7 грудня Укргідрометцентр

В інших містах України встановиться наступна температура:

Ужгород – +2...+4;

Львів – +2...+4;

Івано – Франківськ – +3...+5;

Тернопіль – +2...+4;

Чернівці – +3...+5;

Хмельницький – +2...+4;

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4;

Житомир – +3...+5;

Вінниця – +2...+4;

Одеса – +6...+8;

Миколаїв – +7...+9;

Херсон – +6...+8;

Сімферополь – +6...+8;

Кропивницький – +3...+5;

Черкаси – +2...+4;

Чернігів – +2...+4;

Суми – +1...+3;

Полтава – +2...+4;

Дніпро – +3...+5;

Запоріжжя – +5...+7;

Донецьк – +3...+5;

Луганськ – +3...+5;

Харків – +3...+5;

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом всіх вихідних 7-8 грудня снігу в Україні чекати не варто.

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