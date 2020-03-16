Як захиститися від коронавірусу у Києві: лікарка дала поради

Щоб захиститися від поширення коронавірусу COVID-19, діти повинні сидіти вдома, а не розгулювати вулицями під час карантину.
Про це розповіла лікарка-терапевтка, епідеміологиня, ревматологиня Людмила Смоліна. За її словами, у столичній Залізничній лікарні №2, де вона працює, застосовуються посилені заходи захисту від поширення коронавірусу COVID-19.
Вона додала, що огляд пацієнтів проводиться у спеціально відведеному приміщенні, "карантинній кімнаті", "щоб уникнути будь-яких зайвих контактів". Перед прийомом пацієнту вимірюють температуру.
Вірус, поцілунок, колаж
У контексті ініціативи міністра охорони здоров'я України щодо посилення заходів боротьби з поширенням коронавірусу лікарка сказала, що всім українцям дійсно слід "максимально мобілізуватися, не робити зайвих рухів тіла, але і не піддаватися паніці".
"Нехай всі сидять по домівках, не ходять, не тиняються. Діти мають бути вдома, а не ходити на майданчики і на галявини. Ніяких цьомчиків, обіймів, розмов і всього іншого", – наголосила медичка.
У цьому контексті вона нагадала, що "передача коронавірусу – фекально-оральна".
Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі:
Як писав OBOZREVATEL :
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 треба закрити ТРЦ, залишивши працювати тільки аптеки і продуктові магазини, обмежити пересування всередині країни і заборонити збори людей групами понад 10 осіб.
Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом.
Коронавірус запідозрили в семи областях України. Жорсткі обмеження запровадили в Івано-Франківську, Львові та Одесі.
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