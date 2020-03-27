Ніяких ліфтів! Українцям дали рекомендації на час карантину

Міністерство розвитку громад і територій України склало список рекомендацій жителям багатоповерхових будинків на період карантину. Їм радять не користуватися ліфтом, влаштовувати онлайн-вечірки і дезінфікувати речі.

За їх словами, виходити з квартири потрібно тільки в разі крайньої необхідності, при цьому користуючись масками і рукавичками. Також потрібно уникати скупчення людей, тримати дистанцію в півтора метра і не користуватися дитячими майданчиками. А краще і зовсім купувати ліки і продукти онлайн.

Крім цього, в міністерстві рекомендують:

Намагатися ходити по сходах і не користуватися ліфтом.

Якщо ж зайшли в ліфт, то не чіпати руками без рукавичок кнопки. Те ж стосується і дверних ручок.

Обмежити спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Працювати, спілкуватися і влаштовувати вечірки краще онлайн.

Дезінфікувати під'їзд (підлогу, ручки дверей і так далі).

Пускати в під'їзд тільки знайомих людей, так як почастішали випадки шахрайства під виглядом дезинфекції або перевірки.

Дезінфікувати речі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-дієтолог Олена Юдіна розповіла як правильно харчуватися в умовах карантину.

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