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Ніяких дієт: Гройсман дав пораду, як швидко схуднути

3.2тЧитати матеріал російською

Екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкрив головний секрет свого схуднення.

Так, на одній із зустрічей з молоддю політик дав поради щодо того, як легко і швидко привести себе в порядок. Відео бесіди було викладено на його сторінці в Facebook.

"Як я втратив свою вагу? Це топ-новина просто... Повинна бути сила волі. У мене немає ніяк спеціальних дієт, у мене немає ніяких спеціальних радників, ніяких спеціальних дієтологів. Усе, що ви бачите, це я зробив на свій розсуд" , – запевнив Гройсман.

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Ніяких дієт: Гройсман дав пораду, як швидко схуднути

Скріншот із відео

Головний рецепт успіху пролунав так: "Я виключив із раціону певні продукти харчування. Я зменшив кількість вуглеводів. І потрібно більше рухатися: ходити, бігати, плавати, стрибати. Все, що завгодно. Тобто, фізичні навантаження і менше їсти. І тоді все стане на свої місця. Ось це секрет успіху

Але тут потрібно ще прийняти рішення. Щоб не було такого, що ти приходиш додому, і холодильник на тебе нападає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявляв уже, що схуд без дієт, а завдяки правильному режиму харчування.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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