"Ніяких" братніх "народів!" Герой з Донбасу підірвав мережу правдою про війну

У мережі з'явилося відео, на якому український воїн, уродженець Донбасу розповідає про військові злочини Росії на тимчасово окупованих територіях.

Він закликає українців не чекати, поки до них в будинок увірвуться загарбники, і одразу давати відсіч агресору. Знакове відео опублікував користувач з ніком "Позивний Колим" у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це Стас – боєць 93 ОМБр "Холодний Яр". Він – житель Донбасу. Він точно знає причини того, чому українці не будуть братами росіянам!" – пише автор допису.

На ролику, який вже зібрав 265 ретвітів і більше 300 лайків, боєць розповідає про свій військовий шлях і про те, чому вирішив стати на захист Батьківщини.

"Звуть Стас. Сам з міста Добропілля, потім перебрався в Покровськ. У Добропіллі, коли почалася ця двіжуха у 2015 році, вступив в самооборону і звідти пішов у посилення батальйону ОУН, "Січ", "Карпатська Січ". В Пісках допомагали хлопцям працювати. Ніяких "братніх" народів після того, як я приїхав в Піски перший раз і побачив о першій годині дня, як хати горять! Просто все перекреслило, я був в шоці! Колись я їздив на футбол, проїжджаєш, дивишся – таке містечко чудове! Які на хр*н братні народи, коли тупо мінами розбивають, САУшки працюють по півночі, "Гради" літають по дворах, стирчать. Нема про що розмовляти з приводу Росії", – обурився Герой.

Воїн ООС Скріншот відео

Він також розповів, що почав свою службу з мобілізації п'ятої хвилі у 2015 році. Після закінчення служби він добровільно уклав контракт із ЗСУ і продовжив захищати Україну.

"Потім звільнився, півроку вдома відпочив і повернувся назад. Всі в основному говорять: "Прийдуть додому – буду гнати". Звісно, треба тут стояти, щоб удома потім не чекати. Тому-то й прийшов", – відверто розповідає український захисник.

У коментарях під постом українці висловлюють своє захоплення позицією воїна і дякують йому за хоробрість.

"Згоден і підтримую повністю!", "Слава Україні! Слава її Героям!", "Слава нашим Захисникам!" – пишуть під відео.

Доброго дня мої Друзі !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Це Стас - боєць 93-ї ОМБр Холодний Яр

ВІН мешканець Донбасу, родом Із Дружківки.

ВІН точно знає причини того, чому українці не братимуть росіянам !!!

Розповідь на цьом відео! pic.twitter.com/VcDk1UtKzH - Позівній Колім🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ sahsa5555555551) 9 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герой України, генерал-майор ЗСУ, директор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук ("Сумрак") розповів, як під час оборони Саур-могили у 2014 році бійці ЗСУ на кілька днів залишилися без їжі і води. Крім того, при спробі прориву до своїх угруповань вони буквально повинні були йти через суцільний вогонь – росіяни влаштували Іловайський котел.

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