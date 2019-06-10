ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Ніяких" братніх "народів!" Герой з Донбасу підірвав мережу правдою про війну

551Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому український воїн, уродженець Донбасу розповідає про військові злочини Росії на тимчасово окупованих територіях.

Він закликає українців не чекати, поки до них в будинок увірвуться загарбники, і одразу давати відсіч агресору. Знакове відео опублікував користувач з ніком "Позивний Колим" у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це Стас – боєць 93 ОМБр "Холодний Яр". Він – житель Донбасу. Він точно знає причини того, чому українці не будуть братами росіянам!" – пише автор допису.

На ролику, який вже зібрав 265 ретвітів і більше 300 лайків, боєць розповідає про свій військовий шлях і про те, чому вирішив стати на захист Батьківщини.

Новини
"Зробив вдих – час одружуватися": історія порятунку пораненого бійця ЗСУ отримала продовження

"Звуть Стас. Сам з міста Добропілля, потім перебрався в Покровськ. У Добропіллі, коли почалася ця двіжуха у 2015 році, вступив в самооборону і звідти пішов у посилення батальйону ОУН, "Січ", "Карпатська Січ". В Пісках допомагали хлопцям працювати. Ніяких "братніх" народів після того, як я приїхав в Піски перший раз і побачив о першій годині дня, як хати горять! Просто все перекреслило, я був в шоці! Колись я їздив на футбол, проїжджаєш, дивишся – таке містечко чудове! Які на хр*н братні народи, коли тупо мінами розбивають, САУшки працюють по півночі, "Гради" літають по дворах, стирчать. Нема про що розмовляти з приводу Росії", – обурився Герой.

Воїн ООС

Воїн ООС

Скріншот відео

Він також розповів, що почав свою службу з мобілізації п'ятої хвилі у 2015 році. Після закінчення служби він добровільно уклав контракт із ЗСУ і продовжив захищати Україну.

"Потім звільнився, півроку вдома відпочив і повернувся назад. Всі в основному говорять: "Прийдуть додому – буду гнати". Звісно, треба тут стояти, щоб удома потім не чекати. Тому-то й прийшов", – відверто розповідає український захисник.

У коментарях під постом українці висловлюють своє захоплення позицією воїна і дякують йому за хоробрість.

"Згоден і підтримую повністю!", "Слава Україні! Слава її Героям!", "Слава нашим Захисникам!" – пишуть під відео.

"Ніяких" братніх "народів!" Герой з Донбасу підірвав мережу правдою про війну

"Ніяких" братніх "народів!" Герой з Донбасу підірвав мережу правдою про війну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герой України, генерал-майор ЗСУ, директор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук ("Сумрак") розповів, як під час оборони Саур-могили у 2014 році бійці ЗСУ на кілька днів залишилися без їжі і води. Крім того, при спробі прориву до своїх угруповань вони буквально повинні були йти через суцільний вогонь – росіяни влаштували Іловайський котел.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel