Ніцой звинуватила Львів у скочуванні в "русскій мір": де ваш бандерівський прапор

Українська письменниця Лариса Ніцой дорікнула Львову у відсутності на вулицях червоно-чорного прапора ОУН-УПА та "скочуванні в русскій мір".

Своєю думкою українка поділилася на сторінці в Facebook. "Дорогі львів'яни, соромлюся запитати. Де ваш бандерівський прапор?" – написала вона.

Ніцой розповіла, що в Кропивницькому червоно-чорний стяг, поряд із державним, розміщений на центральній площі міста.

Український прапор у Львові. Facebook / Лариса Ніцой

Кропивницький. Facebook / Лариса Ніцой

"Може ви, львів’яни, цього не помічаєте за щоденним плавним скочуванням в рускій мір, то я вам кажу поглядом збоку. Так і є. Ви скочуєтеся. Ви стрімко зросійщуєтеся. Ви давно прислухалися до своїх вулиць? На вулицях все частіше звучить російська. Не вони до вас підлаштовуються, а ви до них", – вважає письменниця.

Вона також запитала, чи є Львів досі духовною столицею України. "Чи вже ні?" – написала Ніцой.

Повний пост українки в Facebook. Скриншот

Скриншот

Facebook / Лариса Ніцой

Думки користувачів соцмережі в коментарях під постом розділилися. Одні підтримали позицію письменниці, інші порадили їй не розкидати марними звинуваченнями.

"Львів залишається Львовом. Не варто дискримінувати та й невідомо навіщо. Чи була б без Львова така жага до незалежності всієї України?! У вдячності – сила", – вважає фоловерка.

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лариса Ніцой влаштувала скандал в одному з київських супермаркетів. За її словами, касирка відмовилася говорити з нею українською мовою, спілкуючись російською.