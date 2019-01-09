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Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

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Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой виступила з ініціативою про перейменування Росії у Московію.

На її думку, це було б черговим відновленням історичної справедливості після надання автокефалії Православній церкві України. Свою точку зору Ніцой висловила на особистій сторінці у Facebook.

"Повернули собі історичну церкву, пора повернути їм історичну назву — Московія", — написала вона. Пропозиція Ніцой стала приводом для бурхливої дискусії під її постом. Так, багато підписників письменниці погодилися із її ідеєю, а деякі взагалі заговорили про можливе перейменування України.

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Facebook Лариси Ніцой

"Але вони і далі будуть називати себе Росією. Краще назвати себе Київською Руссю", "А що, їх треба питати? Так ми так будемо називати", "Так і буде. Після знищення Росії", "Треба більш точно. Золотоординський улус Московія", "Москвинська орда", "І зробити це треба на законодавчому рівні, як було зроблено з назвою РПЦ в Україні", "Скоро Московія увійде назад в свої історичні межі, тоді і назва сама собою повернеться", "Тупостан саме те", — пишуть люди.

Москва

Москва

Pixabay

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

"До речі, чудова думка! Словаки Австрію називають Ракузко, поляки Італію Влохи, а ми Московія! Супер!", "Нам ніщо не заважає називати їх мокшами, москвинами, московитами. Ми чекаємо щось від держави?" А чого Московія? Це щось латинське. у Шевченка Московщина", "І нам Русь! Ми русини, вони московити. Крапка!", "А також перейменувати Україну на Русь-Україна, якнайшвидше!" — не вщухає дискусія.

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой уже виступала з ініціативою про перейменування Росії у Московію у зв'язку з тим, що термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

Пізніше вона уточнила, що Московське царство ніколи не входило до складу Русі, а називати країну-агресора Московією запропонували вчені.

Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Скала Богдан
Скала Богдан
А що таке, кацапи проти історичної спадщини, московщина історична назва кацапії і не потрібно було красти Русь.
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Юг Руси
Юг Руси
Бу-э-э-э-э!!!! Ебать как смешно!!! ))))))))))))))
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
"Сколько не говори-халва-во рту слаще не станет"
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