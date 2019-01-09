Ніцой запропонувала перейменувати Росію у Московію: у мережі спалахнув ажіотаж

Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой виступила з ініціативою про перейменування Росії у Московію.

На її думку, це було б черговим відновленням історичної справедливості після надання автокефалії Православній церкві України. Свою точку зору Ніцой висловила на особистій сторінці у Facebook.

"Повернули собі історичну церкву, пора повернути їм історичну назву — Московія", — написала вона. Пропозиція Ніцой стала приводом для бурхливої дискусії під її постом. Так, багато підписників письменниці погодилися із її ідеєю, а деякі взагалі заговорили про можливе перейменування України.

Лариса Ніцой Facebook Лариси Ніцой

"Але вони і далі будуть називати себе Росією. Краще назвати себе Київською Руссю", "А що, їх треба питати? Так ми так будемо називати", "Так і буде. Після знищення Росії", "Треба більш точно. Золотоординський улус Московія", "Москвинська орда", "І зробити це треба на законодавчому рівні, як було зроблено з назвою РПЦ в Україні", "Скоро Московія увійде назад в свої історичні межі, тоді і назва сама собою повернеться", "Тупостан — саме те", — пишуть люди.

Москва Pixabay

"До речі, чудова думка! Словаки Австрію називають Ракузко, поляки Італію — Влохи, а ми — Московія! Супер!", "Нам ніщо не заважає називати їх мокшами, москвинами, московитами. Ми чекаємо щось від держави?" А чого Московія? Це щось латинське. у Шевченка — Московщина", "І нам — Русь! Ми — русини, вони — московити. Крапка!", "А також перейменувати Україну на Русь-Україна, якнайшвидше!" — не вщухає дискусія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой уже виступала з ініціативою про перейменування Росії у Московію у зв'язку з тим, що термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

Пізніше вона уточнила, що Московське царство ніколи не входило до складу Русі, а називати країну-агресора Московією запропонували вчені.