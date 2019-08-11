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Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів

12.4т Читати матеріал російською

Письменниця Лариса Ніцой закликала українців заблокувати YouTube-канал блогера Анатолія Шарія.

З таким закликом вона виступила на своїй сторінці в Facebook, поділившись покроковою інструкцією, яким чином це можна зробити.

Організатори акції пояснили, що "існування в медіапросторі таких, як Шарій, це ганьба для кожного українця". Ніцой зазначила, що "для доброї справи" необхідно всього 10 хвилин.

Письменниця також офіційно озвучила претензію до блогера, заявивши, що "Шарій - російський пропагандист, який постійно ображає українців і їхні національні символи".

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Шарій і Ніцой

Шарій і Ніцой

У коментарі до Ніцой нагрянув і сам Шарий, який подякував їй, заявивши, що таким чином йому "накручують перегляди", а також вступив в словесну перепалку з іншими користувачами.

Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів
Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів
Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів
Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів
Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі розгорівся ще один скандал через Анатолія Шарія, який висунув звинувачення журналістці Яніні Соколовій через те, що вона "витрачає державні гроші" для свого фільму і нового проекту на YouTube. У відповідь дівчина записала звернення до українців, в якому відповіла Шарію і його прихильникам.

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Особи
Лариса Ніцой Анатолій Шарій
Місце
Україна
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Они мне на нервы действуют.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Мне жаль,что не случилось соиитие такой прекрасной пары.
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Я бачу у порохоботів від цього Шарія пригорає аж жах, продовжуйте його піарити, щоб на нього не по тисячі а по десять у день підписувалось, тим паче не за горами місцеві вибори.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Люлька Андрій,сопля зелёная ,у тебя от этой ватной,антиукраинской падали не подгорает?
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