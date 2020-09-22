Ніцой влаштувала мовний скандал у супермаркеті Києва та погрожувала поліцією

Українська письменниця Лариса Ніцой в одному з київських супермаркетів влаштувала скандал. За її словами, касирка відмовилася говорити з нею українською мовою, спілкуючись російською.

Про це вона повідомила в Facebook. Ніцой сказала, що навіть після її прохання касирка відмовилася говорити з нею українською. При цьому жінка зауважила, що вона з Владивостока (Росія).

"Чому мені не переходити на російську? Ви не любите російську мову? У мене є конституційне право розмовляти моєю мовою", – говорила касирка.

Однак письменниця відповіла, що у неї російська мова асоціюєтеся з ворогом, який на "війні вбивав її друзів".

"У Конституції ніде не написано, що ви мене в магазині маєте обслуговувати російською. Ба більше, в Україні діє закон про мову, в якому сказано, що в публічному просторі застосовується українська мова. Тому закон на моєму боці. Якщо ви не вірите мені, я викличу поліцію і нехай вона вам пояснить", – зазначала Ніцой.

Письменниця продовжила, що звернулася до адміністратора, щоб той владнав конфлікт. Після недовгих суперечок між Ніцой і касиркою адміністраторка сказала, щоб співробітниця в магазині спілкувалася українською мовою.

"Вони і далі беруть на роботу упоротих і "бєстолочєй". Їм усім разом байдужі наші почуття, травми, болі, наша історична правда і що у нас хтось там гине... Їм байдуже, що через ці тупі розмови та сварки ми не будуємо Україну. Ми не можемо впрягтись в одну упряж, щоб спільно йти до мети. До процвітання нашої країни. Їм на це плювати", – підсумувала Ніцой.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменниця Лариса Ніцой сказала, що закінчення війни на Донбасі не має бути здачею національних інтересів.