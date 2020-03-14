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14 березня • оновлено в 10:45
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Ніцой обізвала Пушкіна і Лермонтова щупальцями "русского міра" і розлютила Росію

3.2т
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Українська письменниця Лариса Ніцой різко висловилася про російських письменників і розлютила своєю заявою російські ЗМІ.

Вона зазначила, що поки українці не цінують своїх письменників, твори Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова та Федора Достоєвського слід розцінювати як "щупальця русского міра".

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

narodna-pravda.ua

"Але, коли в Україні не святкується 200-річчя Пантелеймона Куліша, але святкується 200-річчя Пушкіна, це неправильно. Для нас Куліш набагато вагоміше, бо "кулішівкою" ми, власне, і пишемо", – сказала Ніцой.

При цьому вона зазначила, що знати твори цих письменників потрібно. У російських ЗМІ вже встигли обговорити висловлювання письменниці.

Ніцой обізвала Пушкіна і Лермонтова щупальцями "русского міра" і розлютила Росію

Скріншот

Ніцой обізвала Пушкіна і Лермонтова щупальцями "русского міра" і розлютила Росію

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ніцой різко висловилася про журі українського національного відбору на конкурс Євробачення-2020 і співачцку Assol, яка брала участь у відборі з піснею "Save It". Їй не сподобалося, що члени журі та артистка говорять російською мовою.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Росія
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Тарас Бор
Тарас Бор
Госпожа Ницой наверное не знает,что Тарас Григорьевич Шевченко БОЛЬШУЮ часть своих произведений написал на русском языке и большую часть своей жизни очень даже осознано провёл в Санкт-Петербурге.Следовательно,выражаясь терминологией Ницой,он тоже "щупальце русского мира".В чём я соглашусь,то в том,что игнорируется юбилей Пантелеймона Кулиша -- создателя современного украинского алфавита.
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1
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кулиш - автор "Хуторской философии" - это всё, что нужно про него знать.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
XОЗЯИН хOXЛOB, зайвий раз розкрився рівень твого плінтуса.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Современный украинский АЛФАВИТ Свинячей Мовы...
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0
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
И Пушкин и Лермонтов никогда не были россиянами.один африканец другой шотландец
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1
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Serov Oleg
Serov Oleg
Киевский Ярослав, еще один идиот
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