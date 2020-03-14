Ніцой обізвала Пушкіна і Лермонтова щупальцями "русского міра" і розлютила Росію

Українська письменниця Лариса Ніцой різко висловилася про російських письменників і розлютила своєю заявою російські ЗМІ.

Вона зазначила, що поки українці не цінують своїх письменників, твори Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова та Федора Достоєвського слід розцінювати як "щупальця русского міра".

Лариса Ніцой narodna-pravda.ua

"Але, коли в Україні не святкується 200-річчя Пантелеймона Куліша, але святкується 200-річчя Пушкіна, це неправильно. Для нас Куліш набагато вагоміше, бо "кулішівкою" ми, власне, і пишемо", – сказала Ніцой.

При цьому вона зазначила, що знати твори цих письменників потрібно. У російських ЗМІ вже встигли обговорити висловлювання письменниці.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ніцой різко висловилася про журі українського національного відбору на конкурс Євробачення-2020 і співачцку Assol, яка брала участь у відборі з піснею "Save It". Їй не сподобалося, що члени журі та артистка говорять російською мовою.

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