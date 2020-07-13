Ніцой назвала "твариною" російськомовну супроводжуючу юних спортсменів

Українська письменниця Лариса Ніцой вступила в конфлікт з російськомовної жінкою, яка заявила, що їй неважливо, якою мовою розмовлятимуть українські діти.

Про інцидент Ніцой розповіла на своїй сторінці в Facebook. Він стався на одній з заправок на трасі Львів-Київ.

Там письменниця зустріла групу дітей, які поверталися з Карпат і спілкувалися між собою українською мовою.

"Траса Київ-Львів. Зупиняємося на заправці. Позаду під’їжджає автобус. З нього гамірливо радісно висипають дітлахи. Спортивні шорти, всі в однакових жовтих кепках. На кепках логотип спортивного клубу. Хто стає в чергу в туалет, хто в чергу на касу. Щебечуть між собою українською.

- Звідки ви такі гарні? – питаю.

- З Карпат!

- Додому повертаєтеся?

- Ага!

Називають відоме містечко під Києвом.

- О, - кажу, - ми їдемо в одному напрямку. Я теж у той бік, у Київ. Бачу, поїздка вам сподобалася?

- Так! – гукають навперебій і ну розповідати, як проводили час.

- Які ви молодці! – радію з ними", – написала Ніцой.

Жінка, що стояла поруч, включилася в розмову і російською мовою сказала, що "діти у нас великі молодці", що здивувало письменницю.

"Неабияк дивуюся.

- А що це діти у вас українською розмовляють, а ви з ними російською?

- А что такова? Єслі я па-рускі разгаваріваю, ета нє азначаєт, что я хуже ілі лучше. Я такая как єсть. І ваабщє, я нє трєнєр, я радітельніца.

- Та будьте собі якою хочете, - відповідаю. – Але дітей зросійщувати не варто, тим більше що вони он які гарненькі українчики.

- Ой, прєкратітє, ета всьо палітіка. Какая разніца на каком язикє ані будут разгаварівать.

- Як це, яка різниця?! З нами воюють, а вам все какая разніца?– паленію я. Ну де ці тварі тільки множаться, які смердять ще й при дітях і отруюють своїм смородом українських дітей.

Какая разніца ніяк не вгамується:

- Там такіє же люді как і ми. Ета всьо палітікі нас раз’єдіняют…" - розповіла Ніцой.

В розмову втрутився чоловік, який стояв поруч.

"Поруч з черги гаркає чоловічий голос.

- Що ви мелете?

Чоловік грізно дивиться на какую разніцу.

- Вони нам руки обрубували за нашу мову, за наші тризуби. Вони нам серця виривали. Коли вже до вас дійде, що мова – це вирішальне!

Какая разніца відвертається, продовжуючи огризатися під ніс.

Розраховуюся на касі, виходжу. Руки тремтять. Навколо щебечуть українські дітки. Серед них їде сепарська тварина, яка їм розповідає, що мова не має значення. Воно ще ж буде їхати далі з дітьми і промивати їм мозок", – написала Ніцой.

Також вона подякувала тренерам дітей, за те, що роблять їх щасливими, і висловила жаль, що вони не можуть виховувати батьків.

Письменниця вступила в конфлікт на заправці через українську мову (Facebook Лариси Ніцой)

Ніцой заявила, що не може бути "якої різниці" в питанні мови, якою розмовляють українські діти. (Facebook Лариси Ніцой)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лариса Ніцой заявила, що в сучасній Україні, як і за часів Василя Стуса, українську мову намагаються витіснити російською і зробити її незатребуваною.