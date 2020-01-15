По совету Юрия Романенко возвращались в Украину через КПП Смільниця - Кросцєнко. Пункт реально находится в стороне от популярных и поэтому дико перегруженных пунктов Корчова - Краківець и Медика - Шегині. Стоять 5 часов в очереди нам совсем не хотелось, поэтому мы предпочли часть времени потратить на переезд из Пшемышля с трассы #4 частично через просёлочную дорогу (всего около 70 км) и в результате подъехали к КПП, увидев перед собой всего 5 машин. Правда вдоль дороги, в отдельной очереди, стояло примерно 50-60 микроавтобусов с товаром, которые можно смело проезжать, если вы не везёте то, что нужно декларировать либо получать возврат налогов.

Вся процедура прохождения границы у нас заняла чуть более часа, да и то - в основном из-за того, что наш пограничник не захотел выходить из своей будки и ждал пока мы подъедем прямо к его окошку, мы же не хотели вытаскивать 5-летнюю Оливку из тёплой машины.

Фишка этого КПП в том, что здесь польские и украинские пограничники работают вместе. То есть вам не надо сначала стоять на польской стороне, а потом на нашей - все происходит в одном месте. И это очень круто, тк сильно экономит время. Погранцы сказали, что на самом деле пропускной пункт в Смильнице - один из двух в области (второй - Будомеж - Грушев), где украинские и польские пограничники работают в одной точке.

После чего, если въезжать в Украину, вы около 30 км едете по убитой дороге между сел, и в районе городка Старий Самбір выезжаете на нормальную дорогу, ведущую во Львов. Вот эта дорога сразу после границы, вкупе с депрессивными сёлами по бокам - есть прямое олицетворение того, что в реальности происходит с дорогами в стране. И если бы не КПП, дороги не было бы даже такой, а местное население полностью бы обнищало и одичало.

Подработки в Польше, торговля водкой, сигаретами и контрабанда леса позволяют местным жителям хоть как-то выживать. При этом они даже за продуктами ездят в Польшу. Ни местная, ни областная власть не создает рабочих мест и условий для работы. Налогов соответственно местные тоже не платят, предпочитая работать нелегально. Вернее платят - но только те, кто работает на польских предприятиях, и соответственно налоги уходят не в Украину, а в Польшу.

Предприниматели же не готовы вкладывать деньги в регион, потому что только стоит об этом подумать - сразу как из табакерки вылазит какой-нибудь местный черт, который начинает требовать взятку. Ну и налоги. В то время, как поляки на год освобождают от любых сборов и предоставляют дотации новым предприятиям. В сущности, вся эта приграничная часть уже давно живет за счёт Польши, лишь формально находится под Украиной, в реальности же не получая от нашего государства ничего, кроме микроскопических пенсий и убитой дороги, заканчивающейся возле ржавого шлагбаума. В общем, люди полностью предоставлены самим себе.

Facebook Ильи Кенигштейна

Единственное, что радует глаз - десяток огромных ветряных мельниц, которые с 2016 г запустили в окрестностях Старого Самбора на деньги ЕБРР и Всемирного банка - прямо на приграничной полосе.

Вот так и живем - с нищим населением, работающим на экономику Польши, тратящим деньги там же, убитой дорогой, на которой легко потерять колесо, и огромными ветряными мельницами, которые стоят там как пришельцы из космоса и величественно вращают лопастями.

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