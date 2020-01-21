Ніс чергування в ЦВК: стали відомі подробиці про самогубство працівника УДО

Хлопцем, який застрелив себе в будівлі Центральної виборчої комісії ввечері 20 січня, виявився 25-річний працівник Управління державної охорони Ярослав Розумняк.
Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на власні джерела. Того вечора Ярослав ніс чергування в будівлі ЦВК. Приблизно о 18:00 він застрелився з табельної зброї, а саме з пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.
OBOZREVATEL раніше писав, що тіло хлопця виявили орієнтовно о 18:20 з вогнепальним пораненням у голові. Він був одягнений у камуфляжну форму.
Ярослав закінчив Київський транспортно-економічний коледж. Кілька місяців пропрацював у Київпастрансі. Проживав у Бучі. У 2017 році почав працювати в УДО. Одружений не був, дітей не мав.
Як зазначили в Управлінні державної охорони України, попередня версія трагедії – самогубство, причини якого й інші обставини події з'ясовують Державне бюро розслідувань і Національна поліція України.
Загиблим виявився 25-річний працівник УДО Ярослав Розумняк
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на блокпості Святогірськ-Букине в Донецькій області 22-річний військовослужбовець скоїв самогубство
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