Головна Новини
21 січня • оновлено в 11:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ніс чергування в ЦВК: стали відомі подробиці про самогубство працівника УДО

1.3т
Читати матеріал російською

Хлопцем, який застрелив себе в будівлі Центральної виборчої комісії ввечері 20 січня, виявився 25-річний працівник Управління державної охорони Ярослав Розумняк.

Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на власні джерела. Того вечора Ярослав ніс чергування в будівлі ЦВК. Приблизно о 18:00 він застрелився з табельної зброї, а саме з пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

OBOZREVATEL раніше писав, що тіло хлопця виявили орієнтовно о 18:20 з вогнепальним пораненням у голові. Він був одягнений у камуфляжну форму.

Ніс чергування в ЦВК: стали відомі подробиці про самогубство працівника УДО

Ярослав закінчив Київський транспортно-економічний коледж. Кілька місяців пропрацював у Київпастрансі. Проживав у Бучі. У 2017 році почав працювати в УДО. Одружений не був, дітей не мав.

Як зазначили в Управлінні державної охорони України, попередня версія трагедії – самогубство, причини якого й інші обставини події з'ясовують Державне бюро розслідувань і Національна поліція України.

Загиблим виявився 25-річний працівник УДО Ярослав Розумняк

Загиблим виявився 25-річний працівник УДО Ярослав Розумняк

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на блокпості Святогірськ-Букине в Донецькій області 22-річний військовослужбовець скоїв самогубство

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги