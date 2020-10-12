Нинішнє століття може виявитися останнім для людства, – Генсек ООН

Якщо не почати боротися з глобальним потеплінням прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на форумі під егідою міжнародної кліматичної ініціативи TED Countdown, повідомила пресслужба ООН.

За його словами, повені, урагани, посухи та пожежі, які почастішали, ясно говорять про те, що зміна клімату – екзистенціальна загроза всьому людству і її потрібно негайно зупинити.

"Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності, – сказав Генсек ООН. – Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні та часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища".

Від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу, підкреслив він. При цьому в кожній державі найбільше страждають найбідніші та найбільш вразливі верстви населення, найменш причетні до виникнення проблеми зміни клімату. За інформацією Генсека ООН, на частку найбідніших 50% населення Землі припадає лише 7% викидів вуглецю в атмосферу.

Гуттереш виклав план боротьби з глобальним потеплінням, який необхідно реалізувати якнайшвидше. Він базується на таких принципах:

пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;

відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;

припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і перероблюванням викопного палива;

облік кліматичних ризиків при ухваленні будь-яких фінансових і політичних рішень;

глобальна співпраця в дусі взаємодопомоги та солідарності.

допомога державам, які відстають у боротьбі за здоровий клімат на планеті.

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