Німеччина забрала на лікування 13 важкопоранених українських військових

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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Німеччина забрала на лікування 13 важкопоранених українських військових

Літак медичної служби Бундесверу вилетів із Кельна до Києва, щоб забрати на лікування до Німеччини українських військових, поранених у боях на сході України.

Про це повідомили в Twitter німецькі ВПС. Зазначається, що літак забере 13 важкопоранених бійців.

"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", – йдеться у повідомленні.

Німеччина відправила літак за пораненими українцями.
Літак вилетів з Кельна до Києва.

Пізніше медична служба Бундесверу опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль", куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

"Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених", – йдеться в повідомленні в Twitter.

Поранених українців привезли до Борисполя.
Німеччина забрала на лікування 13 важкопоранених українських військових
Німеччина забрала на лікування 13 важкопоранених українських військових

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дії на Донбасі.

Німеччина