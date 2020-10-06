Німеччина забрала на лікування 13 важкопоранених українських військових

Літак медичної служби Бундесверу вилетів із Кельна до Києва, щоб забрати на лікування до Німеччини українських військових, поранених у боях на сході України.

Про це повідомили в Twitter німецькі ВПС. Зазначається, що літак забере 13 важкопоранених бійців.

"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", – йдеться у повідомленні.

Пізніше медична служба Бундесверу опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль", куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

"Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених", – йдеться в повідомленні в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дії на Донбасі.