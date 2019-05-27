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Ще одна країна може визнати Голодомор в Україні геноцидом: що далі

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Петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом набрала необхідні для розгляду 50 000 голосів на сайті німецького Бундестагу.

27 травня – це останній день, коли ще можна віддати свій голос, йдеться на сайті Бундестагу. Раніше із закликом українців підтримати петицію зверталися в Міністерстві закордонних справ України.

В українському МЗС підкреслили, що цей документ – можливість винести питання Голодомору на політичний рівень і в більш широку суспільну площину.

Тепер, після збору голосів, Бундестаг зможе винести на розгляд депутатів визнання Голодомору геноцидом і так підтримати Україну.

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Меморіал Голодомору в Києві

Меморіал Голодомору в Києві

ТСН

У тексті петиції, зокрема, стверджується, що масовий голод 1932-1933 років був нічим іншим, як цілеспрямованим знищенням українського народу, викликаного радянським режимом під керівництвом Йосипа Сталіна.

Через створення штучного масового голоду, за оцінками істориків, загинуло приблизно 4 000 000 осіб. Україна визнала це геноцидом лише в 2006 році, після чого до неї приєдналися й інші країни світу.

Незважаючи на те, що визнання геноциду – формальна процедура, вона дає можливість на світовому рівні говорити про навмисне винищення людей радянською владою.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, якою Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

Цей документ став першим в історії правовим актом Конгресу США, в якому дії вождя СРСР Йосипа Сталіна офіційно розглядаються як геноцид.

В Україні ж, крім Голодомору, геноцидом визнана і депортація кримських татар із історичної батьківщини.

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Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Сталин был грузином, все вопросы к Грузии 😁
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А голод в Поволжье,был геноцидом "поволжского народа"??????? Свидури,вы идиоты!!!!!!!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Это что за петиция в Германии, в которой могли и голосовали одни бандеры?!))) Вы тупорылые бандеры людей дураками считаете)))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Андрей, сдрысни, фашист.
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