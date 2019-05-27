Ще одна країна може визнати Голодомор в Україні геноцидом: що далі

Петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом набрала необхідні для розгляду 50 000 голосів на сайті німецького Бундестагу.
27 травня – це останній день, коли ще можна віддати свій голос, йдеться на сайті Бундестагу. Раніше із закликом українців підтримати петицію зверталися в Міністерстві закордонних справ України.
В українському МЗС підкреслили, що цей документ – можливість винести питання Голодомору на політичний рівень і в більш широку суспільну площину.
Тепер, після збору голосів, Бундестаг зможе винести на розгляд депутатів визнання Голодомору геноцидом і так підтримати Україну.
Меморіал Голодомору в Києві
ТСН
У тексті петиції, зокрема, стверджується, що масовий голод 1932-1933 років був нічим іншим, як цілеспрямованим знищенням українського народу, викликаного радянським режимом під керівництвом Йосипа Сталіна.
Через створення штучного масового голоду, за оцінками істориків, загинуло приблизно 4 000 000 осіб. Україна визнала це геноцидом лише в 2006 році, після чого до неї приєдналися й інші країни світу.
Незважаючи на те, що визнання геноциду – формальна процедура, вона дає можливість на світовому рівні говорити про навмисне винищення людей радянською владою.
Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, якою Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.
Цей документ став першим в історії правовим актом Конгресу США, в якому дії вождя СРСР Йосипа Сталіна офіційно розглядаються як геноцид.
В Україні ж, крім Голодомору, геноцидом визнана і депортація кримських татар із історичної батьківщини.
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