Захід незацікавлений у вирішенні конфлікту в Україні і не готовий вплутуватися в боротьбу з Росією на всі 100%.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній політв'язень і журналіст Станіслав Асєєв. За його словами, на сьогодні ситуація складається явно не на користь України і в першу чергу це помітно по позиціях Німеччини і Франції (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Захід абсолютно незацікавлений у вирішенні конфлікту в Україні. У мене таке враження склалося ще з парламентської асамблеї зі Страсбурга, потім з конференції в Мюнхені, і воно підтвердилося. Ірина Геращенко (нардеп від партії "Європейська солідарність". – ред) теж говорила, що Європа готова аплодувати, готова співчувати, але не готова вирішувати наше питання. Вона не готова допомагати і вплутуватися в боротьбу з тією ж Росією на всі 100%. На сьогодні ситуація складається явно не на нашу користь, і в першу чергу це в Німеччині і Франції", – констатував він.

Війна на Донбасі 24 канал

За його словами, Європа підтримує Україну ментально, ідеологічно, але це чисто політичний шлейф.

"Колись цей камінь штовхнули, і він котиться по інерції, вони кажуть, що такого бути не повинно, але ці голоси все тихіші й тихіші. Боюся, в якийсь момент вони взагалі затихнуть і зникнуть. Не те, що вони б нас зливали, але точно би завершили цей конфлікт в ту чи іншу сторону, але з мінімальними політичними та економічними втратами, щоб не втратити обличчя після шести років підтримки. Вони там дуже від нас втомилися насправді і до сих пір асоціюють Україну з корупцією" , – підсумував Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" розкритикували готовність президента Володимира Зеленського вийти з "мінських" переговорів і пригрозили Україні наслідками.

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