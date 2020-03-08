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8 березня • оновлено в 22:04
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/ Суспільство

Німеччина і Франція підігрують Путіну? Асєєв пояснив, чому Захід "не відбив" Донбас

6.4т
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Захід незацікавлений у вирішенні конфлікту в Україні і не готовий вплутуватися в боротьбу з Росією на всі 100%.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній політв'язень і журналіст Станіслав Асєєв. За його словами, на сьогодні ситуація складається явно не на користь України і в першу чергу це помітно по позиціях Німеччини і Франції (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Захід абсолютно незацікавлений у вирішенні конфлікту в Україні. У мене таке враження склалося ще з парламентської асамблеї зі Страсбурга, потім з конференції в Мюнхені, і воно підтвердилося. Ірина Геращенко (нардеп від партії "Європейська солідарність". – ред) теж говорила, що Європа готова аплодувати, готова співчувати, але не готова вирішувати наше питання. Вона не готова допомагати і вплутуватися в боротьбу з тією ж Росією на всі 100%. На сьогодні ситуація складається явно не на нашу користь, і в першу чергу це в Німеччині і Франції", – констатував він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

24 канал

За його словами, Європа підтримує Україну ментально, ідеологічно, але це чисто політичний шлейф.

"Колись цей камінь штовхнули, і він котиться по інерції, вони кажуть, що такого бути не повинно, але ці голоси все тихіші й тихіші. Боюся, в якийсь момент вони взагалі затихнуть і зникнуть. Не те, що вони б нас зливали, але точно би завершили цей конфлікт в ту чи іншу сторону, але з мінімальними політичними та економічними втратами, щоб не втратити обличчя після шести років підтримки. Вони там дуже від нас втомилися насправді і до сих пір асоціюють Україну з корупцією" , – підсумував Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" розкритикували готовність президента Володимира Зеленського вийти з "мінських" переговорів і пригрозили Україні наслідками.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Станіслав Асєєв Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас війна Новини Росії
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы заварили кашу, почему Запад должен ее расхлебывать?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Домбровска Катерина, Германия тоже не оттяпывала у себя Силезию и Восточную Пруссию, а Сербия - автономный край Косово и Метохию. Но первые две, тем не менее, сегодня принадлежат другим странам, а последний значительной частью мира признан суверенным государством. Понимаете, к чему я клоню? Иногда мы сами бываем виноваты в том, что с нами делают другие.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zhikharev Dmitry, ну, да, это мы оттяпали у вас часть одной территории и оккупировали другую?! Не мели чушь!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Почему в секте Свидетелей Майдана считают, что весь мир обязан давать им гроши и вытаскивать из любой дряни, в которую они с таким наслаждением вляпываются? Откуда такая меркантильная психология маленьких эгоистичных детей?
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