"Ніколи знову" чи "можем павтаріть"? Притула потужно звернувся до українців через 9 травня

Український шоумен і ведучий Сергій Притула звернувся до українців, пояснивши, в чому різниця між пам'ятними датами 8 і 9 травня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вказавши на різницю у світосприйнятті українців і "іхтамнєтов".

Сергій Притула РБК-Україна

"8 травня – День пам'яті і примирення в Україні. Різниця між 8 і 9 травня дуже проста. Принаймні, якщо порівнювати нас і "іхтамнєтов". 8 травня люди кажуть війні "ніколи знову". 9 травня знаходяться люди, які говорять війні "можем павтаріть". І це фундаментальна різниця у світосприйнятті. Бо війна – це страшно, це жорстоко, це боляче. Ми побачили це в 2014 році і бачимо досі", – розповів він.

Притула згадав, як у дитинстві вітав дідуся-ветерана, а зараз в Україні йде війна і багато ветеранів – його ровесники та навіть молодші.

"Ніхто не думав, що і нас торкнеться війна. Але торкнулася. Завдяки людям, які все ніяк не можуть заспокоїти свої імперські амбіції, які жадають крові тих, хто не хоче сидіти з ними в грязі і робити вигляд, що їм це подобається. І вони принесли війну на нашу землю, і зараз на нашій землі гинуть наші солдати – українці. Як і 75 років тому. Давайте про про це згадаємо саме сьогодні (8 травня – Ред.), у День пам'яті і примирення", – зазначив він.

Притула нагадав, що українці воювали проти нацизму в усіх арміях.

"Ми були в рядах Червоної Армії, і в рядах УПА, ми були американськими піхотинцями і канадськими пілотами, ми воювали у Войську Польському і в Британській Армії, ми були у Французькому русі опору і серед югославських партизан. І у нас досі немає пам'ятника всім українським солдатам, які боролися з коричневою чумою на різних фронтах! Кожен сам може вибирати, що і коли святкувати. Але рано чи пізно треба дати собі відповідь на просте запитання: ми з ким?" – сказав шоумен.

Він наголосив, що українцям потрібно вибрати, ким бути – частиною радянської спадщини або світової спільноти.

"Бути частиною сусідського побєдобєсія, де немає місця для українських борців проти нацизму, а тільки рускій чи совєцкий воїн. Або бути частиною світової спільноти і підкреслювати наш особистий внесок у спільну перемогу антигітлерівської коаліції. Принаймні, останнє дозволить перестати окремим політикам маніпулювати світлою пам'яттю мільйонів загиблих на догоду Кремля!" – підсумував він.

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