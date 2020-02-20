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20 лютого • оновлено в 13:07
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"Ніколи не визнаємо": США потужно підтримали Україну через Крим

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Кримська декларація Держсекретаря США Майка Помпео залишається незмінною лінією політики Сполучених штатів Америки.

Про це повідомили в посольстві США в Україні 20 лютого. Там уточнили, що не визнають окупацію півострова Росією.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою територією всупереч міжнародному праву. Крим – це Україна", – йдеться в повідомленні посольства.

"Ніколи не визнаємо": США потужно підтримали Україну через Крим

Нагадаємо, що 25 липня 2018 держсекретар США Майк Помпео випустив "Кримську декларацію", в якій говориться, що Америка ніколи не визнає окупацію Криму Росією. Помпео повідомив, що США будуть і надалі наполягати на відновленні територіальної цілісності Україні.

У декларації зазначено, що Росія, шляхом вторгнення в Україну і анексії Криму, намагалася підірвати основний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бригадний генерал армії США у відставці Пітер Звак попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

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Автор
Гліб Іванов
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Марченко Юра
Марченко Юра
Это помпеэы И трампы захватили целый материк Америку у индейцев ,вот кто оккупанты во всей красе
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