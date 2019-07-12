"Таких Бог забирає першими!" Що відомо про розстріляного терористами юного бійця ЗСУ

На виїзді з Гранітного у Донецькій області від ворожого снаряда загинув 21-річний Антон Фака. До свого 22-річчя він не дожив усього пару місяців.

Простий хлопець із Миколаєва пішов у армію за прикладом свого старшого брата. Богдан дуже хотів, щоб Україна перемогла у цій війні. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Вантажівка просто наздогнала кортеж

Трагедія трапилася 10 липня. Спочатку в інтернеті з'явилася інформація, що нібито Антон перебував у військовій вантажівці, яка супроводжувала кортеж нового глави Донецької адміністрації Павла Кириленка.

Але пізніше у штабі ООС пояснили OBOZREVATEL, що КрАЗ, у якому був Антон Фака, виконував своє завдання. Кортеж Кириленка скинув швидкість у населеному пункті, тому вантажівка його наздогнала. Тоді з боку терористів і пролунав постріл. Атакували з відстані 3,5 км, і це була не диверсійна група.

Антон п'ять років тому ВК

У вантажівці сиділи четверо бійців 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС України. На жаль, Антон загинув на місці. Поранений ще один боєць, зараз він перебуває у реанімації.

Антон на службі Facebook Анастасії Бортник

В армію пішов за прикладом брата

Знайомі і колеги Антона кажуть, що такої світлої людини ще пошукати треба.

"Таких у нашій армії мало. І таких Бог забирає першими, бо вони найкращі", – з гіркотою сказав OBOZREVATEL командир загиблого хлопця.

Служити у серпні 2016 року Антон Фака пішов за прикладом свого старшого брата. Щоправда, той уже звільнився з армії, а Антон залишився.

"Він хотів наблизити нашу перемогу, тому підписав контракт і поїхав на Донбас. І він зробив усе, щоб Україна перемогла", – каже командир.

Пішов служити за прикладом брата ВК

Краще за всіх забивав голи

Антон служив у взводі безпілотних літальних апаратів. І багато хто розповідає, що хлопець дуже любив грати у футбол.

"Він спортсмен і завжди грав за бригаду. Він у футбол грав краще за всіх і дуже багато м'ячів забивав головою. Дрібний, спритний, легко обмотає тебе з м'ячем, не встигнеш озирнутися, як він забив гол", – згадує його командир.

Любив футбол ВК

Ще до того, як іти в армію, Антон вболівав за "Чорноморець" і часто ходив на стадіон дивитися матчі улюбленої команди.

Антон ніколи не пив спиртного, був відмінним бійцем, завжди вдягнений по формі – стрункий і підтягнутий. Встиг пройти дві учебки і отримати звання сержанта. І за весь час в армії не отримав жодного зауваження.

Минулий вересень, Антону виповнився 21 рік ВК

"Він ніколи не скиглив, як би не було йому важко. Є люди, які знайдуть тисячу причин, щоб не виконати завдання. А він навпаки, знайде тисячу причин, щоб виконати його добре. Він міг у будь-який час вийти у наряд, якщо хтось раптом вилітав. Для нього це було не важко. Всі з ним дружили і любили його, він ні з ким ніколи не лаявся, навпаки, завжди допомагав", – зазначив командир.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!