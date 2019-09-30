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30 вересня • оновлено в 19:07
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Добре слово про ідеолога важливості громад для України

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Так біда трапилася з Україною, що знання власної історії не стало чеснотою ні влади, ні громадян. Саме тому, при попередній владі кілька років чиновники та журналісти славили Гройсмана і К. за ідею децентралізації та творення об`єднаних громад в Україні.

Натомість, ідеологом децентралізації та важливості громади як “спілки вільних осіб” був Михайло Драгоманов.

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Сьогодні святкуємо 178-річчя від дня народження великого українця і європейця Михайла Петровича Драгоманова. Саме він у своїх багатьох політологічних та публіцистичних працях, як от у “Переднє слово” (до Громади ) ще в 1878 році писав:

“Громада потрібна людям тільки для того,щоб кожному було найліпше. Значить,і громада тільки тоді буде мила кожному, коли вона не неволить нікого: бути в ній чи не бути. І громада мусить бути спілкою вільних осіб”. Згодом Драгоманов у своїй знаменитій праці “Вольный союз” – “Вільна спілка” (Женева, 1884) описує вже модель держави в основі якої громади.

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Отож, згадуючи нині добрим словом іменинника Михайла Драгоманова, не забуваємо ще про один важливий заповіт класика:

“Кожна людина, яка пішла з України, кожна копійка, потрачена не на українську справу, кожне слово, сказане не по-українськи, є розтрата з української скарбниці, розтрата, яка при нинішніх умовах не повернеться їй нізвідки”.

Пам`ятаємо нашу історію!

Шануємо великих українців!

П.С. Нагадаю, що у свій час я разом з Іваном Гриценком і Віктором Коротким видали книгу “Михайло Драгоманов: автожиттєпис”.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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