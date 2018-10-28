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Вікторія Івлєва
Вікторія Івлєва
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Никогда не прощай нас, Украина!

12.9тЧитати матеріал російською

Смотрю "ДОНБАСС" Сергея Лозницы в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

Зал переполнен. Администратор сжалилась надо мной, человеком из Москвы, где ДОНБАСС никогда в ближайшее время не покажут, и поставила стул.

ВЕЛИКИЙ ФИЛЬМ.

Ни слова фальши ни в диалогах, ни в ситуациях и положениях, ни в пейзажах, ни в полуседом цвете.

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Доскрепились: нас оставили прозябать в безвременье

Никогда не прощай нас, Украина!

Будь проклят русский мир.

Я горжусь, что вывозила людей из этого плебейского тупого адского ада.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Вікторія ІвлєваВікторія Івлєва
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Виктории Ивлевой
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Смішно
79
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Сжалились и поставили стул"...жаль,что не электрический!
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Medved George
Medved George
Дегтяренко Светлана, Не расстраивайтесь, ваш паяльник уже на пути к Вам! Ожидайте, со дня на день доставят! и вставят!
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Русский Солдат
Русский Солдат
По всей видимости, на этот раз Россия украину прощать не намерена. Родина предателей будет расчленена. Новороссия отойдет к России, западные области к Венгрии и Польше, остальные ошметки будут страдать и выплачивать западу кредиты. На этот раз украину не жаль. Предатели познают горечь своего положения сполна. Ну и пусть. Заслужили.
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Medved George
Medved George
Русский Солдат - груз 200!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Русский Солдат, Парень, сегодня 18-й, а не 14-й.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Таким как Ивлева у России прощение веками просить надо и не факт что выпросят .
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Medved George
Medved George
Maxonin Igor, Кранты уже вашей россии, неужели не видите !?
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