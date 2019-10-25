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25 жовтня • оновлено в 13:57
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Ніхто за дитину не заступився: у Києві водій маршрутки потрапив у скандал

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У Києві водій маршрутного таксі відмовився везти школяра й вигнав його із салону через те, що той начебто забув гаманець і не зміг заплатити за проїзд. Так стверджує мама хлопчика.

Про це Юлія Турчина розповіла на своїй сторінці у Facebook, закликавши інших поширити інформацію.

"Маршрутник висадив школяра молодших класів! Бо дитина забула гаманець!" – написала вона.

Водій маршрутки потрапив у скандал

Водій маршрутки потрапив у скандал

zhzh.info

За словами матері, водій висадив її сина просто на дорозі, навіть не доїхавши до зупинки. Найбільше обурення і страх, сказала вона, викликає байдужість пасажирів автобуса, які не заступилися за хлопчика.

"Куди котиться наше суспільство? На ваших очах дитину висаджують, а ви мовчите? Що ж ви за нелюди такі? Та я б у житті не дозволила на моїх очах такому трапитися! Я б заплатила за малого, поговорила з водієм! Що ж за світ такий у нас... від цієї ситуації мені страшно за завтра, за дітей, за наш світ! За все страшно!" – емоційно висловилася жінка.

Юлія з сином

Юлія з сином

Facebook Юлії Турчиної

Також додала, що все, на щастя, закінчилося добре, а вона не забариться подати скаргу до відповідної компанії.

Допис Юлії активно прокоментували користувачі соцмережі. Однак не всі, як передбачалося, висловилися на її підтримку.

"Мама не дала сину на проїзд ні грошей, ні розуму попросити про допомогу, а винні водій і пасажири?" – написали в коментарях до допису.

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"Незважаючи на те, що дитина забула гроші, водій насамперед мав бути людиною, а не сволотою. Провезення неповнолітнього без оплати не вимагає від водія великих зусиль і витрат. А пасажири могли б заступитися за дитину або заплатити. Я б заплатила", – прокоментувала інша юзерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі водій маршрутки викинув із салону 13-річну дівчинку, бо його не влаштувала копія посвідчення про інвалідність.

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Місце
Україна Київ
Тег
водій маршрутки
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Я бы заплатила за ребенка, поговорила с водителем! Что же за мир такой у нас..." Может лучше бы провожала ребенка или хотя бы собирала его, проверяла, ничего ли он не забыл. А то как трава растет, а кто-то должен...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не понял! А ребёнок что, участник АТО?
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Ершов Василий
Ершов Василий
Kuksov Micha, не воняй , чмо підпарашне...
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