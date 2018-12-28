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''Ніхто не забороняє молитися за Росію'': Порошенко зробив заяву про МП в Україні

31.9тЧитати матеріал російською

Об'єднана православна церква "йде до всіх із любов'ю", і ніхто не заборонятиме українцям відвідувати храми МП і молитися за Росію.

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко під час спілкування з вірянами у Свято-Успенському храмі в селі Мирне Одеської області. Він наголосив, що подібні рішення — особистий вибір кожного.

"Ніхто не забороняє вам ходити до церкви і починати службу божу з молитви за Росію, якщо це ваш вибір", — зазначив він.

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"Ми стоїмо не просто на порозі різдвяних свят, а ще й народження української автокефальної церкви", — наголосив президент.

Він нагадав, що за плечима сучасних українців, які стануть свідками отримання Томосу, стоять сотні поколінь, які тільки мріяли про це. Порошенко зазначив, що Україна чекала та молилася за це тисячу років.

"Я хочу подякувати Його святості Філарету... Багато разів здавалося, що ситуація заходить у глухий кут. І тільки мудрість Його святості, і мудрість всесвітня дозволили нам знаходити цю дорогу до нашої об'єднаної церкви", — сказав президент.

''Не забороняють молитися за РФ'': Порошенко зробив заяву про МП в Україні

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
єдина церкваУПЦ МПТомосфотографии
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Столяр Александр
Столяр Александр
Это так здорово! Жыть в Украине , а молится за Россию. Интересно, а как такие люди называются....
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Какого .. ? Филарет до сих пор патриарх ? В автофекальной церкви только одит митрополит Епифаний ...
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1
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Порошенко разрешил молится ... Вы там вообще офанарели ?
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