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"Ніде буде повісити моск*ля": вчинок українського журналіста розлютив Росію

18.4тЧитати матеріал російською

Український журналіст із Кропивницького Дмитро Сінченко відзначився оригінальним протестом проти омолоджувального обрізання дерев у місті, що викликало обурення у росЗМІ.

Так, разом із багатьма активістами він прийшов на мітинг під стіни мерії з плакатом "Скоро не буде де повішати москаля". Підтверджувальне фото з'явилося на сторінці директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Знімок швидко поширили у мережі, в результаті чого на сторінку Сінченка у Facebook надійшли масові скарги. "Чомусь українофоби часто не люблять зелені насадження. Подав апеляцію", — поділився він.

Новини
"Ви — пропагандисти": російських журналістів вигнали з форуму у Литві
"Ніде буде повісити моск*ля": вчинок українського журналіста розлютив Росію

Facebook Едуарда Долинського

У Росії розкритикували вчинок Сінченка. Зокрема пропагандистське видання "Политнавигатор" назвало його плакат "русофобським".

Дмитро Сінченко — український журналіст, керівник Всеукраїнської ініціативи "Рух державотворців", глава "Асоціації політичних наук".

Дмитро Сінченко

Дмитро Сінченко

Facebook Дмитра Сінченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк "послав" президента Росії Володимира Путіна через брехню про Крим і Донбас.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Shirr Igor
Shirr Igor
цель хорошая а вот исполнение поганенькое, жаль.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
В России он бы под суд пошёл за разжигание межнациональной вражды , если бы стоял с плакатом "скоро негде хохла повесить будет" ,но это же свободная ,демократическая Украина!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Был бы москаль..
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