"Нічого страшного": Сенцов несподівано висловився про зустріч Зеленського з Путіним

Ексв'язень Кремля Олег Сенцов не вважає проблемою можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю "Укрінформу" режисер звернув увагу на те, що суспільство повинні хвилювати інші теми - загибель людей на Донбасі.

"Знаєте, зустрітися з Путіним – нічого страшного. А ось коли дівчинка Ярослава гине від кулі снайпера, це погано. Ось це погано. Якби було все зроблено нормально і було розведення військ, дотримуючись двокілометрової "сірої зони", вона б не загинула.

Путін і Зеленський колаж

Ось це важливо. А зустрітися з Путіним – не проблема. Проблема в загиблій дівчині. І у всіх, хто гине практично кожен день. Ось в чому проблема", - сказав Сенцов.

Олег Сенцов фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Сенцов заявив, що росіяни і українці є братніми народами, але з невеликими відмінностями.

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