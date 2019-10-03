"Нічого про тисячі смертей": відомий письменник вказав на нюанси "формули Штайнмаєра"

Так звана формула Штайнмаєра, згідно з якою відбуватиметься розведення військ на Донбасі, в нинішньому вигляді нічого не говорить про виведення окупаційних сил.
Також там не згадується Крим, амністії або покарання злочинців, звернув увагу в блозі на порталі "Збруч" український письменник Юрій Винничук.
"Те, як вона прописана – це досить туманна й невиразна петиція, де немає жодного слова про виведення окупаційних військ. Не можна сумніватися, що Росія не збирається їх виводити, бо "їх там немає". Ні слова не говориться про амністію або, навпаки, покарання. Немає там нічого і про контроль над кордоном і хто саме буде його контролювати – Україна чи місцева влада", – зазначив він.
Також в документі нічого не було сказано про відшкодування за руйнування Донбасу й тисячі смертей. Зате там зазначено, що закон набирає чинності в день голосування на місцевих виборах.
Юрій Винничук
"Збруч"
"Але як пройдуть ці вибори? Під наглядом продажної й нашпигованої агентурою ОБСЄ?" – розмірковує письменник.
Окрему небезпеку становить питання виборців. На окупованих частинах оселилася чимала кількість вихідців з Росії та Кавказу, які отримали "громадянство" так званих Л/ДНР.
"Вони теж підуть на вибори?" – зазначив Винничук.
Як писав OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який Україна начебто відмовилася підписувати на мирних переговорах.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив з екстреною заявою стосовно ситуації на Донбасі й гучної "формули Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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