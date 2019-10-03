"Нічого про тисячі смертей": відомий письменник вказав на нюанси "формули Штайнмаєра"

Так звана формула Штайнмаєра, згідно з якою відбуватиметься розведення військ на Донбасі, в нинішньому вигляді нічого не говорить про виведення окупаційних сил.

Також там не згадується Крим, амністії або покарання злочинців, звернув увагу в блозі на порталі "Збруч" український письменник Юрій Винничук.

"Те, як вона прописана – це досить туманна й невиразна петиція, де немає жодного слова про виведення окупаційних військ. Не можна сумніватися, що Росія не збирається їх виводити, бо "їх там немає". Ні слова не говориться про амністію або, навпаки, покарання. Немає там нічого і про контроль над кордоном і хто саме буде його контролювати – Україна чи місцева влада", – зазначив він.

Також в документі нічого не було сказано про відшкодування за руйнування Донбасу й тисячі смертей. Зате там зазначено, що закон набирає чинності в день голосування на місцевих виборах.

Юрій Винничук "Збруч"

"Але як пройдуть ці вибори? Під наглядом продажної й нашпигованої агентурою ОБСЄ?" – розмірковує письменник.

Окрему небезпеку становить питання виборців. На окупованих частинах оселилася чимала кількість вихідців з Росії та Кавказу, які отримали "громадянство" так званих Л/ДНР.

"Вони теж підуть на вибори?" – зазначив Винничук.

Як писав OBOZREVATEL:

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