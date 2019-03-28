"Нічого не винен": у Зеленського пояснили таємну віллу в Італії

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського заявила, що шоумен згідно із законом не був зобов'язаний декларувати віллу в Італії, дані про яку були оприлюднені журналістами.

Відповідний коментар з'явився на сторінці "Команда Зеленського" в Facebook. Інформацію розслідувачів назвали фейком.

"За три дні до виборів президента України Володимира Зеленського намагаються дискредитувати. У ЗМІ запущена чергова хвиля фейків про "приховування майна" Зеленським при декларуванні", – йдеться в пості.

Володимир Зеленський 24tv.ua

У штабі кандидата заявили, що Зеленський не ховав нерухомості, а просто не повинен був її декларувати

Так, відзначається, що Закон "Про запобігання корупції" вказує на те, що інформацію про вигодоодержувача власності вказують тільки ті суб'єкти декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єкти декларування, що займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків.

"Із огляду на те, що Володимир Зеленський не займає жодної з посад на державній службі, він не мав і не має обов'язку декларувати нерухомість, власником якої є компанія, заснована Володимиром", – наголосили в заяві.

Крім того, в команді Зеленського заявили, що інформація про 15 кімнат у житлі також не відповідає дійсності.

"Твердження авторів фейку про "п'ятнадцятикімнатність вілли" – це лише додаткове підтвердження цинічного наклепу. Могли б уже і 150 кімнат написати, для більш "сенсаційних" заголовків", – підсумували в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше юристи заявили, що якщо Зеленський не користувався віллою своєї компанії, у нього не було обов'язку вказувати її в декларації.

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